Ismael Senent, UGT: "Los municipios turísticos marcan el ritmo, pero debemos trabajar para que sectores como la Industria tiren también del empleo"

Los datos publicados por el Servicio Público de Empleo registrados en el mes de junio en la Comarca de la Vega Baja, marcan un descenso del paro, en 277 personas menos desempleadas, con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de parados en 20.576. Estos datos reflejan un avance en la creación de empleo más estable y de calidad.

La Positiva evolución de la economía sigue impulsando la creación de empleo, que continúa siendo una prioridad. Asimismo, el mercado de trabajo ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral. Sin embargo, pese a estos avances, persisten desafíos relevantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras.

El mayor descenso del paro se hace notar en el grupo de trabajadores/as de entre los 25 y 44 años de edad, seguido de los jóvenes menores de 25 años. Sin embargo, la reducción del paro en el colectivo de mayores de 44 años y sobre todo mayores de 52 años, se hace mucho más lenta, ya que generalmente son personas desempleadas de larga duración que buscan empleo y se tropiezan con muchas dificultades para poder acceder al mercado laboral.

En este sentido, UGT considera necesario reforzar las políticas activas de empleo, así como preparar a las personas trabajadoras para los profundos cambios que ya están transformando la economía y el empleo. La formación permanente, la recualificación profesional y la adquisición de nuevas competencias digitales deben convertirse en elementos centrales de una nueva estrategia que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la digitalización de los procesos productivos y de la creciente incorporación de la Inteligencia Artificial al mundo del trabajo.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Por Municipios: Si analizamos los datos por municipios, el número de parados/as desciende en varios de los municipios, destacando Torrevieja con 213 parados/as menos, seguido de Formentera del Segura y los Montesinos con 11 parados/as menos ambas y Cox con 9 parados/as menos. La tasa de desempleo de estos municipios queda de la siguiente manera: Torrevieja con 6.238, Formentera del Segura con 250, Los Montesinos con 276 y Cox con 403. En el resto de Los municipios la tendencia es ligeramente a la baja.

Por sectores: A nivel de la Comarca de la Vega Baja el paro ha registrado un descenso en dos de los sectores, Servicios con 338 parados menos y la Industria baja en 17 parados, el aumento más significativo lo encontramos en el sector Sin actividad con 61 personas más, seguido de la Construcción con un aumento de 10 desempleados/as y la Agricultura sube en 7 parados/as. Queda por tanto el número de desempleados por sectores en esta comarca de la siguiente manera: Agricultura 814, Construcción 2.087, Industria 1.745, Servicios 14.207 y Sin Actividad 1.723.