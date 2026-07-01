Solsona, delantero escorpión renovado: "He disfrutado muchísimo jugando en Los Arcos, era mi deseo desde pequeño" 

El Orihuela CF confirmaba en junio la renovación del delantero Javi Solsona, un futbolista con marcado sentimiento oriolano. Se trata de hecho de uno de los movimientos más celebrados por la afición.

Y es que Javi Solsona es uno de los referentes ofensivos del equipo. El delantero centro, nacido en Orihuela en 1998 y con una imponente estatura de 1,94 metros, regresaba la pasada temporada a su ciudad para liderar el ataque amarillo.

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas del Europa FC de Gibraltar, Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo, acumulando experiencia en categorías nacionales. Su capacidad para fijar centrales, el juego aéreo y el gol han convertido su renovación en una de las operaciones estratégicas del verano para el conjunto escorpión, que volverá a militar en la RFEF.