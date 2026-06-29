La Orquesta de Flautas Casanovas prepara su concierto 'El siglo de oro de la flauta y música de películas' este viernes en el Teatro Municipal
👉 Este viernes 3 de julio a las 20 horas, el Teatro Municipal de Torrevieja acogerá el concierto 'El siglo de oro de la flauta y música de películas' a cargo de la Orquesta de Flautas Casanovas. Con dos partes diferenciadas como recoge el título, el concierto ofrecerá obras de Mozart, Vivaldi, Bach, Telemann y Haydn, mientras que en la segunda parte será la música de cine la protagonista contando con la voz solista de la oriolana María Sabater.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hemos contado con el director de la Casanovas Orquesta, José Francisco Sánchez y con Juan Francisco Cayuelas como coordinador del concierto para ofrecer detalles de este concierto que se enmarca en los actos por el 40 aniversario del fallecimiento del maestro Francisco Casanovas Tallardá.