El Hospital Quirónsalud Torrevieja revalida el sello dorado de la Joint Commission International y consolida su liderazgo en calidad asistencial

La renovación adquiere un significado especialmente relevante al haberse obtenido tras superar con éxito la auditoría correspondiente a la 8ª edición de los estándares de JCI, un modelo de evaluación más amplio y riguroso que en convocatorias anteriores. Durante el proceso, los auditores han revisado más de 1.500 estándares de calidad que abarcan todas las áreas de actividad del hospital, desde la atención clínica hasta la gestión de los procesos, la transformación digital o la sostenibilidad. Entre los aspectos mejor valorados por el equipo auditor destacan la incorporación de herramientas digitales que contribuyen a mejorar la precisión diagnóstica y el seguimiento clínico de los pacientes, así como las políticas de eficiencia energética y uso responsable de los recursos implantadas por el centro.

Con esta renovación, el Hospital Quirónsalud Torrevieja reafirma su posición como referente en calidad asistencial. Se trata, además, del primer hospital del Grupo Quirónsalud en la Comunidad Valenciana en conseguir este reconocimiento, que obtuvo por primera vez en 2023.

Una evaluación centrada en la seguridad del paciente

La acreditación de Joint Commission International constituye el estándar de referencia mundial para evaluar la calidad de la asistencia sanitaria. Su modelo analiza de forma exhaustiva que todos los procesos del hospital estén orientados a ofrecer una atención segura, eficiente y basada en la mejora continua.

Durante la auditoría se han evaluado, entre otros aspectos, el cumplimiento de los objetivos internacionales de seguridad del paciente definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la correcta identificación de los pacientes, la comunicación efectiva entre los profesionales, la seguridad en el uso de medicamentos, la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y la reducción de riesgos asociados a la actividad quirúrgica. Asimismo, la evaluación ha puesto de manifiesto la consolidación del Hospital Quirónsalud Torrevieja como un centro de referencia por la calidad de su atención integral, tanto en hospitalización como en actividad ambulatoria, respaldada por un crecimiento sostenido de su actividad asistencial y de su cartera de servicios especializados.

Una cultura de excelencia compartida por todo el hospital

La reacreditación reconoce el trabajo desarrollado por todos los profesionales del Hospital Quirónsalud Torrevieja para consolidar una auténtica cultura de seguridad integrada en el día a día del centro. Esta estrategia implica a todos los equipos, tanto asistenciales como no asistenciales, mediante la definición, revisión y mejora permanente de los procesos con un objetivo común: ofrecer una atención cada vez más segura y de mayor calidad. El equipo auditor ha destacado especialmente la excelencia en la atención médica, la elevada cualificación de los profesionales y el firme compromiso de toda la organización con la innovación, la mejora continua y la seguridad del paciente.

La certificación de Joint Commission International debe renovarse cada tres años mediante una nueva evaluación basada en estándares internacionales comparables con los de los mejores hospitales del mundo, lo que impulsa a las organizaciones acreditadas a mantener un proceso constante de evolución y excelencia.

¿Qué es la Joint Commission International?

La Joint Commission International (JCI) es una organización independiente y sin ánimo de lucro que, desde la década de los noventa, trabaja en más de un centenar de países promoviendo la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Sus acreditaciones son consideradas el estándar de mayor prestigio en el ámbito sanitario internacional por el elevado nivel de exigencia de sus evaluaciones, que analizan de forma exhaustiva todos los procesos relacionados con la atención al paciente y la gestión hospitalaria.

9 centros del Grupo, con Acreditación Joint Commission

En 2022 el Grupo Quirónsalud obtuvo el sello dorado de la Joint Commission International Enterprise, revalidándolo en 2025, ya que debe ser renovado cada tres años, que supone el reconocimiento internacional al compromiso de Quirónsalud con la mejora continua de la calidad y la creación de un entorno seguro para el paciente en el conjunto de sus hospitales, reflejando una cultura de gestión de la calidad orientada a la minimización de riesgos y a garantizar la mejor experiencia posible para sus pacientes. Entonces, el equipo auditor destacó como elemento diferenciador del Grupo Quirónsalud la solidez de su modelo de gestión, la excelencia en la atención y el alto nivel y cualificación de sus profesionales, así como el entusiasmo y la cultura de mejora continua. En esta ocasión, los auditores han resaltado la madurez de su sistema de gestión, el uso de datos, la gobernanza y liderazgo y la alineación estratégica, así como la capacidad de despliegue en los diferentes centros del Grupo. Además, nueve de sus centros cuentan ya con esta acreditación: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario La Luz, Centro Médico Teknon, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevieja y Clínica Imbanaco, en Colombia.

Esta reacreditación consolida la apuesta de Quirónsalud por la excelencia asistencial mediante un modelo de gestión de mejora continua que establece como herramienta fundamental la medición de indicadores y el establecimiento de objetivos concretos de mejora que involucran a todos los niveles de la organización. Asimismo, el Grupo está inmerso en una profunda transformación digital que mejora la eficiencia, libera a los profesionales sanitarios de cargas administrativas y les permite dedicar más tiempo a la atención personalizada a los pacientes, e integra la sostenibilidad como eje fundamental de su actividad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen a un sistema sanitario más seguro, eficiente y respetuoso con el entorno.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud cuenta con diferentes centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conformando un grupo líder que se encuentra a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro. Quirónsalud se posiciona a la vanguardia de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.