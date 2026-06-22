El Centro de Ocio 'Paseo del Mar' ya es el nuevo destino de ocio y gastronomía en la zona portuaria de Torrevieja
👉El Centro de Ocio 'Paseo del Mar' cumple este jueves su segunda semana de apertura convertido ya en punto de encuentro de referencia en la ciudad de Torrevieja. El proyecto impulsado por Empresas del Sol y gestionado por OGS ha supuesto una inversión superior a 60 millones de euros y la creación de 400 empleos.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, los responsables de Empresas del Sol, Enrique Riquelme y Antonio Vegara, han ofrecido los detalles de un proyecto convertido en una importante realidad para potenciar el ocio y el turismo en Torrevieja.