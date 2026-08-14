La 38º Demostración Nacional de los Trabajos Artesanales del Cáñamo vuelve a proclamar que es un cultivo tradicional y de futuro
👉Callosa de Segura sigue siendo la ciudad del cáñamo como se ha visto este viernes con la 38º Demostración Nacional de los Trabajos Artesanales del Cáñamo celebrada en el colegio 'Primo de Rivera'. Un acto enmarcado en las fiestas patronales de la localidad y que ha contado con la visita del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez y del alcalde callosino Juan Antonio Franco
🎤En 'Más de uno' Vega Baja, el fundador y director honorífico del Museo del Cáñamo de Callosa de Segura, Roque Albert, ha destacado la importancia de impulsar la recuperación del cultivo, puesto que Callosa ocupó el primer puesto de la producción nacional cañamera hasta más de la mitad del siglo XX