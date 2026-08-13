ONDA GASTRONÓMICA

La hostelería de Torrevieja compensa la caída de facturación con el aumento de actividad durante este verano

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja

👉En el programa de este jueves contamos con el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), José Ignacio Pastor, para analizar la situación del sector este verano. La mayoría de establecimientos prevé que su facturación será inferior a la registrada durante el verano de 2025.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

José Ignacio Pastor. Presidente Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC)
José Ignacio Pastor. Presidente Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC) | Ayuntamiento de Torrevieja
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