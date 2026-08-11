La Feria de Comercio vuelve a Guardamar del Segura este jueves y hasta el domingo con una variada oferta de actividades y restauración
👉Guardamar del Segura se convertirá en referencia del comercio local durante cuatro días con la nueva edición de su Feria de Comercio, que concentrará gran cantidad de actividades de ocio junto con una muestra de 16 establecimientos de la localidad. La ubicación del evento en la Avenida de los Pinos se potencia con una amplia oferta en restauración y heladerías
🎤En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Promoción Económica y Comercio, Gisela Teva Quirant, destaca la importancia de apoyar al comercio local con eventos como este y los que desarrollan desde el Ayuntamiento de Guardamar del Segura durante todo el año