ONDA GASTRONÓMICA

Ensaladas que apetecen en verano. Tony Pérez recomienda platos frescos y saludables de fácil preparación

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja

👉Refresca tus menús con las ensaladas de verano más ricas y fáciles de preparar, elaboradas con ingredientes sencillos. Opciones para preparar en poco tiempo, ideales para servir como plato único, para una cena ligera o para cuidarse también en verano.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez
Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja
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