Ensaladas que apetecen en verano. Tony Pérez recomienda platos frescos y saludables de fácil preparación
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con el sector de larestauración en la Vega Baja
👉Refresca tus menús con las ensaladas de verano más ricas y fáciles de preparar, elaboradas con ingredientes sencillos. Opciones para preparar en poco tiempo, ideales para servir como plato único, para una cena ligera o para cuidarse también en verano.