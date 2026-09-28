DÍA DEL TURISMO

Guardamar impulsa su patrimonio arqueológico junto a naturaleza y gastronomía para posicionar una completa oferta turística

👉 Guardamar del Segura ha celebrado este Día Mundial del Turismo con actividades que realzan su patrimonio arqueológico, con el reciéntemente restaurado Molino de San Antonio como protagonista, junto a su propuesta natural de playas, dunas, rutas y senderos, y el calendario festivo para complementar su rica oferta gastronómica.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde y concejal de Turismo, José Luis Sáez, ha repasado las acciones de promoción para desestacionalizar su oferta turística.

Pedro J. Llorach

Guardamar del Segura |

Turismo Guardamar del Segura
Turisme Guardamar
Turisme Guardamar | Ayuntamiento de Guardamar del Segura
José Luis Sáez. Alcalde de Guardamar del Segura
José Luis Sáez. Alcalde de Guardamar del Segura | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid