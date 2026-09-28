Guardamar impulsa su patrimonio arqueológico junto a naturaleza y gastronomía para posicionar una completa oferta turística
👉 Guardamar del Segura ha celebrado este Día Mundial del Turismo con actividades que realzan su patrimonio arqueológico, con el reciéntemente restaurado Molino de San Antonio como protagonista, junto a su propuesta natural de playas, dunas, rutas y senderos, y el calendario festivo para complementar su rica oferta gastronómica.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde y concejal de Turismo,José Luis Sáez, ha repasado las acciones de promoción para desestacionalizar su oferta turística.