Las fiestas de San Miguel de Salinas llegan a sus días más emotivos para honrar a su patrón con la ofrenda floral y la procesión
👉 Los vecinos de San Miguel de Salinas llegan a los días más emotivos e intensos de sus fiestas patronales en honor a San Miguel. Una celebración que presenta este año un extenso programa de actividades para vecinos y visitantes y que llega a sus días grandes desde este fin de semana y hasta el martes 29, día dedicado a los actos religiosos por el patrón de la localidad.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde de la localidad, Juan de Dios Fresneda, ha invitado a toda la comarca "a vivir y compartir estas celebraciones".