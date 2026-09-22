Torrevieja busca completar las diversas alternativas que permitan reducir el uso del vehículo privado y mejorar la movilidad urbana
👉 Torrevieja ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad con actividades de educación vial, movilidad sostenible y el Día sin coche, con el objetivo de fomentar formas de desplazamiento más sostenibles, promoviendo alternativas al uso habitual del vehículo privado.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, analizamos la movilidad urbana en Torrevieja con el concejal de Policía Local, Federico Alarcón Martínez.