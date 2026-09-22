SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Torrevieja busca completar las diversas alternativas que permitan reducir el uso del vehículo privado y mejorar la movilidad urbana

👉 Torrevieja ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad con actividades de educación vial, movilidad sostenible y el Día sin coche, con el objetivo de fomentar formas de desplazamiento más sostenibles, promoviendo alternativas al uso habitual del vehículo privado.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, analizamos la movilidad urbana en Torrevieja con el concejal de Policía Local, Federico Alarcón Martínez.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

El Paseo Vista Alegre acogió una de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Torrevieja
El Paseo Vista Alegre acogió una de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja
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