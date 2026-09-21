UNED TORREVIEJA

UNED Torrevieja inicia el año académico con nuevos cursos y prepara el Congreso 'Generación del 27: Un siglo de luz'

👉 La sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Torrevieja inicia el curso con la inauguración de la nueva sede universitaria en esta ciudad. Junto a los cursos de grado y los cursos de acceso a la universidad, la UNED presenta nuevos cursos de su 'Universidad Abierta' y actividades de extensión universitaria. Destaca el congreso dedicado a la Generación del 27 que se celebra en noviembre en las sedes de Elche y Torrevieja.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el coordinador de UNED Torrevieja, Jesucristo Riquelme, ofrece los detalles de esta nueva etapa universitaria de la UNED.

Pedro J. Llorach

Torrevieja - Vega Baja |

Jesucristo Riquelme, coordinador UNED Torrevieja
Jesucristo Riquelme, coordinador UNED Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
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