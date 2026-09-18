Repasamos y valoramos lo más destacado de la actualidad semanal en la comarca de la Vega Baja con Pepe Ruiz
🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad semanal con el comunicador Pepe Ruiz Giménez.
👉Esta semana abordamos temas como la situación del colegio 'Virgen de la Puerta' de Orihuela y del Palacio de Rubalcava en Orihuela, el recuerdo de la DANA de 2019, la declaración de Sierra Escalona como Parque Natural, visita del presidente de la Generalitat a Albatera, fiestas en la comarca...