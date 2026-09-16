AFA 'Acuérdate de mí' de Bigastro invita a la ciudadanía a sumarse a los actos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer
👉 La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFA) ‘Acuérdate de mí’ de Bigastro ha organizado una semana de actividades para usuarios y familiares con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este 21 de septiembre. El centro de día de la asociación acoge actualmente a 57 usuarios, a la espera de poder contar con nuevas instalaciones que permitan ampliar la atención a un mayor número de personas de la Vega Baja.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la presidenta de AFA Bigastro 'Acuérdate de mí', Patrocinio Hernández, ha detallado cómo colaborar con la asociación y los actos a los que está invitada toda la comarca.