El Campeonato de España de Golf FEDDI 2026 reúne a los mejores golfistas en la gran cita nacional del deporte inclusivo

👉 Manuel Díez Baeza se ha proclamado este domingo campeón de España en la categoría de Competición Masculina, mientras que Ariana Fernández de Bobadilla ha conquistado el título en Competición Femenina. Ambos se han impuesto en la jornada individual disputada en Las Colinas Golf & Country Club en el marco del Campeonato de España de Golf FEDDI 2026 celebrado este fin de semana en Orihuela Costa (Alicante). Las dos jornadas de competición han reunido a 62 deportistas de diez clubes, representantes de las federaciones autonómicas de Madrid, Castilla y León, País Vasco, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Manuel Díez Baeza se ha proclamado campeón de España con un resultado final de 27,9 puntos, mientras que Ariana Fernández de Bobadilla Iturriaga ha conseguido el título femenino con 49 puntos. Eduardo Vegas Ochoa y Azucena Berezo Martínez han completado los podios en segunda posición.

En la categoría Adaptada Masculina, el título ha sido para José Antonio Samper Sánchez, seguido de Álvaro Zamora Pintado y Rafael Gómez Hernández. Asimismo, en Adaptada Femenina, Rosa García Lacárcel se ha proclamado campeona de España, por delante de Mª Desamparados Villa Lucas y Aurora Belmonte Seva. Por su parte, en Habilidades Deportivas Masculina, Miguel Ángel García Pérez ha conseguido la primera posición, seguido de David López Robles y Félix Bernal Miguel, mientras que en Habilidades Deportivas Femenina el triunfo ha sido para Ángela Benito de la Lastra, con María Belén Barrero Pérez en segunda posición.

Los resultados completos del campeonato pueden consultarse el documento oficial de resultados de FEDDI.

Un fin de semana de buen juego

El campeonato arrancó el sábado 12 de septiembre con los entrenamientos oficiales y la competición por parejas en modalidad foursome. La jornada del domingo 13 estuvo dedicada a la competición individual y culminó con la entrega de premios a los campeones de España de las distintas categorías.

La ceremonia de entrega de premios contó con la participación de Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas; Javier Luengo, miembro de la Junta Directiva de FEDDI; José Vegara, alcalde de Orihuela; Marta Montoro, vicepresidenta de la Fundación GMP; y Juan Manuel Verdú, gerente de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, entre otras autoridades y representantes de las entidades colaboradoras.

El campeonato contó también con la colaboración de un grupo de voluntarios que, junto al equipo de Las Colinas, acompañó a los deportistas durante las dos jornadas de competición y contribuyó al buen desarrollo del campeonato y al ambiente de convivencia que se vivió durante todo el fin de semana. La edición de 2026 ha supuesto, además, un paso adelante para el Campeonato de España de Golf FEDDI al celebrarse por primera vez en la provincia de Alicante. La elección de Las Colinas Golf & Country Club como sede permite ampliar la presencia territorial de la competición y pone de relieve el compromiso de la entidad con FEDDI y con la promoción de un deporte cada vez más inclusivo.

El director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club, Javier Rodríguez, valoró positivamente el desarrollo del campeonato y el nivel mostrado por los deportistas durante las dos jornadas de competición. “Hemos disfrutado de un campeonato muy competitivo, con golf de gran calidad y deportistas que han demostrado una excelente preparación sobre el campo. Ha sido un orgullo acoger esta cita y contribuir, junto con FEDDI, al éxito de una competición que ya forma parte del calendario nacional de este deporte”, señaló. Asimismo, Rodríguez destacó “la notable respuesta del público y el excelente ambiente vivido durante todo el evento”.

El Campeonato de España de Golf FEDDI 2026 ha estado coorganizado por la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Las Colinas Golf & Country Club, con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana y Vega Fibra. Ha contado asimismo con el respaldo del Consejo Superior de Deportes, Fundación ONCE, Comité Paralímpico Español, ASISA, John Smith y Alquiber Renting, colaboradores de FEDDI en la promoción y el desarrollo del deporte para personas con discapacidad intelectual en España.

El Campeonato de España de Golf FEDDI 2026 reúne a los mejores golfistas en la gran cita nacional del deporte inclusivo | Colinas Golf & Country Club