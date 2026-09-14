Boris Martín Gómez se proclama campeón del IX Campeonato de Karts Onda Cero Vega Baja y Go Karts Ciudad Quesada

👉 Este domingo se celebró en Ciudad Quesada el IX Campeonato de Karts Onda Cero Vega Baja y Go Karts Ciudad Quesada, una cita que volvió a reunir a numerosos aficionados y pilotos en una jornada marcada por el deporte, la diversión y la competitividad. La prueba ofreció a los participantes la oportunidad de demostrar su habilidad al volante a través de diferentes categorías. El campeonato incluyó pruebas cronometradas, carreras clasificatorias y unas emocionantes carreras finales, en las que los pilotos lucharon hasta el último momento por las posiciones del podio.

Finalmente, Boris Martín Gómez se alzó con la victoria y se proclamó campeón de esta novena edición. El segundo puesto fue para Francisco Ramírez, mientras que Ángel Llopis completó el podio en tercera posición. Con este triunfo, Boris Martín Gómez toma el relevo de Jon del Valle, campeón de la pasada edición y reconocido como campeón del mundo de karts de alquiler, que se impuso en el campeonato celebrado el año pasado.

El IX Campeonato de Karts Onda Cero Vega Baja y Go Karts Ciudad Quesada volvió a convertir el circuito de Ciudad Quesada en el escenario de una jornada en la que la velocidad, la emoción y la competición fueron las grandes protagonistas de una jornada que reunió a participantes, aficionados y numeroso público asistente.