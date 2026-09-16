HOMENAJE

La Universidad de Barcelona entrega el título póstumo de doctor en Geología al almoradidense Victoriano Pineda González

👉 La Universidad de Barcelona ha entregado hoy el título póstumo de doctor en Geología a la familia de Victoriano Pineda González, geólogo natural de Almoradí que falleció en la mina de Cabanesses, en Suria (Barcelona), junto a sus compañeros Óscar Molina García y Daniel Álvarez Ramírez, el 9 de marzo de 2023. Además, ha sido inaugurado un monumento en memoria de los tres fallecidos.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja ha participado la madre de Victoriano, María José González García, quien ha expresado lo emotivo que es para la familia este reconocimiento

Pedro J. Llorach

Almoradí |

Monumento que recuerda en la Universidad de Barcelona a los tres geólogos fallecidos en 2023
Monumento que recuerda en la Universidad de Barcelona a los tres geólogos fallecidos en 2023 | Onda Cero Vega Baja
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