La Universidad de Barcelona entrega el título póstumo de doctor en Geología al almoradidense Victoriano Pineda González
👉 La Universidad de Barcelona ha entregado hoy el título póstumo de doctor en Geología a la familia de Victoriano Pineda González, geólogo natural de Almoradí que falleció en la mina de Cabanesses, en Suria (Barcelona), junto a sus compañeros Óscar Molina García y Daniel Álvarez Ramírez, el 9 de marzo de 2023. Además, ha sido inaugurado un monumento en memoria de los tres fallecidos.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja ha participado la madre de Victoriano, María José González García, quien ha expresado lo emotivo que es para la familia este reconocimiento