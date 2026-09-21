SALUD Y BIENESTAR

Clínicas ilahy de IMED Hospitales ofrecen tratamientos médicos, endoscópicos y quirúrgicos para el sobrepeso y la obesidad

👉 La forma en la que abordamos el sobrepeso y la obesidad ha cambiado con la llegada de nuevos tratamientos farmacológicos, que permite conseguir pérdidas de peso importantes y mejoran de manera significativa la salud. Pero perder muchos kilos también puede provocar cambios en el cuerpo que no siempre son fáciles de asumir: exceso de piel, flacidez o zonas que, a pesar de haber adelgazado, no recuperan la forma que la persona esperaba. Y es aquí donde la cirugía corporal puede jugar un papel importante, pero ¿qué ocurre después de una gran pérdida de peso?, ¿cuándo puede plantearse una intervención y qué resultados podemos esperar? 🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hemos contesta a estas y otras cuestiones el doctor Ignacio Sáez, cirujano plástico, estético y reparador de ILAHY, clínicas de cirugía de IMED Hospitales