La escalada del precio del gasóleo agrícola agrava una situación para el campo que ASAJA califica de "insostenible"
👉 El incremento del precio del gasóleo agrícola en un 48% supone un importante problema para el campo. Organizaciones como ASAJA defienden la necesidad de establecer mecanismos que permitan al sector afrontar la escalada de costes energéticos sin poner en riesgo la continuidad de las explotaciones agrícolas y la producción de alimentos.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha calificado de "insostenible" esta situación que puede volver a sacar a la calle a miles de agricultores.