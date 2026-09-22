Los oriolanos Glaziar encienden el festival Tardeada Orihuela con su nuevo tema conceptual: 'Distorsión'
👉 Los oriolanos Glaziar han vuelto a demostrar el 'tirón' que tienen en su ciudad y en la Vega Baja con su participación en la segunda edición del festival Tardeada Orihuela celebrado el pasado sábado. Allí presentaron 'Distorsión', su nuevo tema conceptual que refleja "esasensación de saturación que tenemos hoy en día".
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el cantante de Glaziar, Juanma Fabregat, acompañado del actor Valentín Paredes, nos hablan de la experiencia vivida con el concierto donde repasaron sus temas más conocidos, 'ROMA', 'Basta' y ahora 'Distorsión', ya disponible en las principales plataformas.