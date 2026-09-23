ANIVERSARIO

Ven a Zenia Boulevard este fin de semana a celebrar su aniversario con una gran fiesta homenaje a todos sus visitantes

👉 Zenia Boulevard celebra este mes su 14º aniversario con una programación especial pensada para agradecer la fidelidad de los millones de visitantes que han contribuido a convertir este centro comercial en uno de los principales destinos de compras, ocio y entretenimiento del Mediterráneo. 👉 Bajo el lema '14 años de historia, 14 años contigo', Zenia Boulevard lo celebra con propuestas gratuitas que combinan cultura, entretenimiento familiar, experiencias y premios, hasta culminar con una gran fiesta de aniversario este sábado 26 de septiembre. 🎤 Contamos todos los detalles en el programa 'Más de uno' Vega Baja que este miércoles hemos realizado desde Zenia Boulevard con la participación de su directora, Cristina Ros; su marketing manager, Filipa Palhim; la directora creativa de la agencia de publicidad '20 monos', Charo Albacete, y representantes de establecimientos como Bowling Pleno La Zenia, Don Dino y VIPS