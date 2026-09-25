Casi el 80% de los españoles gasta más en alimentación fuera del hogar. ¿Es tu caso? José Martín Mengual te lo cuenta
🎙️ En el programa 'Más de uno' de Onda Cero Vega Baja, cada viernes a partir de las 13 horas, el protagonista es José Martín Mengual con la sección 'Verdad Verdadera', un cajón de sastre (o desastre) de noticias en tono desenfadado donde todo lo que se dice es verdad. O no.
👉 El consumo de alimentación fuera del hogar continúa mostrando una notable resiliencia en España. El 78% de los consumidores mantiene o incrementa su gasto en bares y restaurantes. El estudio revela que el 66% de los ciudadanos sale a bares y restaurantes igual o más que el año anterior, mientras que un 37% ha aumentado su gasto y un 41% lo ha mantenido. Este comportamiento se explica, principalmente, por la búsqueda de disfrute, socialización y evasión: el 44% afirma que salir le ayuda a desconectar de la rutina, el 35% valora acudir a locales y un 23% reconoce priorizar el ocio frente a otros gastos.