EL RESUMEN DE LA SEMANA

Torrevieja convierte el Día Mundial del Turismo en aventuras dedicadas al mar, la sal, naturaleza y gastronomía

🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca.

👉 Hoy valoramos la actualidad semanal de Torrevieja y el Día Mundial del Turismo con Rosario Martínez Chazarra, concejala de Desarrollo Económico y dinamización de los sectores productivos (Turismo-Comercio) y de Fiestas en el Ayuntamiento de Torrevieja. También interviene José Ignacio Pastor, presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja, que celebra este sábado el International Tapas Day.

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Presentación del Internacional Tapas Day en Torrevieja que se celebra este sábado
Presentación del Internacional Tapas Day en Torrevieja que se celebra este sábado | AEHTC
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