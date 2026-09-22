Los especialistas de Quirónsalud alertan de que la pérdida de memoria no debe normalizarse con la edad

👉Más de 36.500 personas tienen un diagnóstico activo de alzhéimer en la Comunitat Valenciana, según los últimos datos disponibles de la Conselleria de Sanitat. Una enfermedad cuyo impacto aumenta especialmente con la edad y ante la que los especialistas insisten, con motivo del Día Mundial del Alzheimer que se celebra hoy 21 de septiembre, en la importancia de reconocer las primeras señales y realizar un diagnóstico lo más precoz posible. “Detectar el alzhéimer en sus primeras fases nos permite conocer antes qué está ocurriendo, descartar otras causas de deterioro cognitivo y establecer el abordaje más adecuado para cada paciente”, explica la doctora Erika Torres, jefa del Servicio de Neurociencias Avanzadas de Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante.

Primeros síntomas del Alzhéimer

Los olvidos ocasionales pueden aparecer con la edad y no tienen por qué ser indicativos de una enfermedad neurodegenerativa. La señal de alerta surge cuando los problemas de memoria son constantes, progresivos y comienzan a interferir en la vida cotidiana. Repetir constantemente las mismas preguntas, olvidar acontecimientos recientes, desorientarse en lugares conocidos, tener dificultades para encontrar palabras o realizar tareas que antes resultaban sencillas son algunos de los síntomas que deberían motivar una consulta. “No debemos normalizar una pérdida de memoria simplemente porque la persona se hace mayor. Cuando los olvidos se repiten, progresan o afectan a su autonomía, es importante realizar una valoración especializada”, advierte la doctora Torres. “De hecho, no debemos esperar a que afecten a nuestro día a día. En cuanto los detectemos debemos acudir a consultar a un especialista”.

Además de la memoria, el Alzhéimer puede manifestarse inicialmente mediante dificultades en el lenguaje, alteraciones de la orientación, problemas para planificar o tomar decisiones y cambios de comportamiento. La forma de presentación puede variar de una persona a otra, por lo que la valoración individual resulta fundamental.

La importancia del diagnóstico precoz

El diagnóstico del Alzhéimer ha experimentado importantes avances en los últimos años. Junto a la historia clínica y la valoración neuropsicológica, los especialistas cuentan con pruebas de imagen y biomarcadores que permiten estudiar con mayor precisión los cambios asociados a la enfermedad. “El objetivo es diagnosticar antes y diagnosticar mejor. Cuanto más precisa sea la valoración, mejor podremos establecer las necesidades del paciente, planificar su seguimiento y orientar también a la familia”, señala la especialista.

El diagnóstico temprano permite además abordar desde las primeras fases otros aspectos fundamentales, como el control de los factores de riesgo cardiovascular, el mantenimiento de la actividad física, la estimulación cognitiva, las relaciones sociales y unos hábitos de vida saludables.

Nuevas posibilidades terapéuticas del Alzhéimer

A la mejora del diagnóstico se suma en los últimos años el desarrollo de nuevas terapias dirigidas contra la acumulación de beta-amiloide en el cerebro, uno de los procesos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Entre ellas se encuentran los anticuerpos monoclonales antiamiloide, destinados a perfiles muy concretos de pacientes en fases tempranas y que requieren confirmar previamente la presencia de patología amiloide, así como una cuidadosa selección y seguimiento del paciente. “No hablamos de una cura ni de tratamientos indicados para todos los pacientes, pero su aparición refuerza todavía más la importancia de detectar la enfermedad en sus primeras fases. El futuro del alzhéimer pasa por un diagnóstico cada vez más precoz, preciso y personalizado”, concluye la doctora Erika Torres.