El centro comercial Zenia Boulevard ofrece mas de 50 actividades para toda la familia

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, volverá a convertirse este verano en uno de los principales puntos de encuentro de la Costa Blanca con una programación que reunirá más de 50 actividades gratuitas durante los meses de julio y agosto.

Con una propuesta que combina compras, gastronomía, ocio y entretenimiento, el centro comercial ofrecerá un amplio calendario de eventos pensado tanto para residentes como para los miles de turistas que cada verano eligen Orihuela Costa como destino vacacional.

La programación busca convertir cada visita a Zenia Boulevard en una experiencia completa, tanto para quienes desean disfrutar de una jornada de compras como para quienes buscan un plan diferente después de un día de playa.

La agenda arrancará con la celebración de las Fiestas de Orihuela Costa, que tendrán lugar del 2 al 4 de julio. Durante tres días, la Plaza Mayor se transformará en la plaza del municipio para acoger actividades abiertas a toda la ciudadanía, con grafitis en directo, concursos de DJ, espectáculos infantiles, actuaciones de baile flamenco y diferentes propuestas de animación.

A partir de ese momento, Zenia Boulevard ofrecerá una programación estable durante todo el verano con una temática diferente para cada día de la semana.

Los lunes estarán dedicados al deporte de la mano de N'FIT Gym, con clases gratuitas de Full Dance, NFYROX y Zumba dirigidas a fomentar hábitos saludables y promover la actividad física entre los visitantes.

Los martes se convertirán en el día favorito de los más pequeños gracias a las fiestas de la espuma y diferentes actividades lúdicas diseñadas para disfrutar en familia.

Los miércoles llegarán de la mano de La Marina Resort con juegos de agua en la fuente, talleres de globoflexia y otras propuestas infantiles.

Los jueves serán el turno del tradicional bingo de Zenia Boulevard. Los clientes que presenten un ticket de compra igual o superior a 30 euros podrán participar para conseguir tarjetas regalo de 15 euros.

La música será la gran protagonista de los viernes, con conciertos en directo y tributos a grandes artistas, mientras que los sábados estarán reservados para las fiestas temáticas, entre las que destacan el K-Pop Fest, la Fiesta Flamenca, la Fiesta de la Salsa o el Carnaval del Verano, entre otras muchas propuestas.

Los domingos cerrarán la programación semanal con espectáculos familiares, musicales y representaciones teatrales dirigidas al público infantil.

El deporte también se vive en Zenia Boulevard

Este verano el deporte volverá a ocupar un lugar destacado en la programación con la retransmisión en directo de las semifinales del Mundial, los días 14 y 15 de julio, y de la gran final, el 19 de julio.

Los encuentros podrán seguirse desde la Plaza Mayor en un ambiente especialmente diseñado para la ocasión, con animación, música, bailarinas y diferentes sorpresas para que los asistentes disfruten de una experiencia colectiva única.

Cristina Ros, directora de Zenia Boulevard, destaca que "queremos que Zenia Boulevard siga siendo mucho más que un centro comercial. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio donde las personas puedan disfrutar, compartir tiempo en familia y vivir experiencias que complementen la oferta comercial y gastronómica. El verano es uno de los momentos más especiales del año en Orihuela Costa y queremos formar parte de esos recuerdos".

Ros añade que "hemos preparado una programación muy variada, gratuita y pensada para todos los públicos. Queremos que tanto quienes viven aquí durante todo el año como quienes nos visitan en vacaciones encuentren cada día una propuesta diferente que les anime a volver”.

Todas las actividades serán gratuitas y se celebrarán en la Plaza Mayor de Zenia Boulevard. Únicamente el bingo requerirá presentar un ticket de compra igual o superior a 30 euros para poder participar.

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025.

El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras.

Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos.

Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.