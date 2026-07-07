Torrevieja oferta dos campamentos urbanos, actividades en el mar, talleres gratuitos y un viaje a Puy du Fou

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes, informa que ya se encuentra disponible la agenda joven verano de la concejalía de Juventud, correspondiente al periodo estival 2026. Un total de 12 de actividades y eventos conforman la programación juvenil para los meses de julio, agosto y septiembre.

El edil ha informado que se ofertan dos campamentos juveniles de verano para adolescentes de 12 a 17 años, uno urbano de ocio y el otro tecnológico digital, con 40 plazas en total, ambos durante el mes de julio.

También y para disfrutar del mar y el verano en Torrevieja habrá dos salidas de Paddle Surf, una en julio y otra en agosto.

En el apartado de actividades formativas para el trimestre se incluye un interesante curso de baile específico para animaciones, especial para monitores de ocio y un taller de podcast, ambos en septiembre.

Para finales de septiembre, 19 y 20 de septiembre, se organiza un viaje al parque temático Puy du Fou, el parque temático sobre la historia de España, incluyendo el espectáculo “El sueño de Toledo” premiado como el mejor de Europa, a un precio insuperable de 126 euros todo incluido, para jóvenes y familias de Torrevieja.

Además, se continúa con la colaboración de actividades de rol, juegos de mesa y videojuegos con la asociación juvenil de Torrevieja los fines de semana en el CIAJ, las conversaciones en inglés con voluntarios británicos y la convocatoria de los Premios provinciales de la Juventud de la Diputación de Alicante “Top Creation”

Además, se incluyen avances del LOW Festival, de música Indie los días, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, con artistas como Dani Fernández, Love of Lesbian y Fangoria, entre otros, y del festival de cortos de cine de terror “Torrerífico” que se celebrará en el centro cultural Virgen del Carmen el 24 de octubre.

El concejal de juventud recuerda que para más información sobre las actividades de Juventud los interesados pueden acudir presencialmente al CIAJ o informarse a través de sus redes sociales, teléfono 965714072, whatsapp 606055291, correo juventud@torrevieja.eu y en la web municipal www.torrevieja.es. Inscripciones en los cursos y actividades de Juventud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja https://torrevieja.sedelectronica.es/