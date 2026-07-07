Los vecinos de La Mata reclaman a la Generalitat mejoras en el autobús suburbano que les conecta con el Hospital de Torrevieja

La Asociación de Vecinos de La Mata y Torrelamata ha remitido un escrito a la Generalitat Valenciana planteando cinco propuestas de mejora para la Línea 6 del contrato CE-704, el servicio de autobús suburbano que conecta Guardamar del Segura, La Mata, el Hospital Universitario de Torrevieja y Pilar de la Horadada.

La Asociación aclara que este servicio, en funcionamiento desde el pasado 1 de abril, es de competencia autonómica y es independiente del nuevo servicio de transporte urbano municipal de Torrevieja recientemente presentado por el Ayuntamiento.

La entidad vecinal valora positivamente la conexión directa que esta línea ofrece entre La Mata y el Hospital Universitario de Torrevieja, pero considera que existen mejoras que podrían hacerla mucho más accesible, útil y adaptada a las necesidades reales de sus usuarios.

La primera propuesta consiste en adelantar 15 minutos el primer autobús de la mañana, actualmente llega aproximadamente a las 07:40. Esta petición ha sido trasladada por trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja y pacientes con citas o pruebas médicas a primera hora, ya que este pequeño ajuste de quince minutos permitiría llegar al centro hospitalario antes de las 8:00 horas.

En segundo lugar, la Asociación solicita estudiar la incorporación de una parada en el Hospital Quirónsalud Torrevieja. Actualmente, La Mata carece de una conexión directa en transporte público con este centro hospitalario, por lo que los usuarios deben realizar transbordos en otros puntos de la ciudad.

La Asociación considera que esta propuesta merece ser estudiada, ya que el hospital se encuentra junto al recorrido de la N-332 y dispone de parada de autobús, por lo que su incorporación podría realizarse sin modificar sustancialmente el itinerario general ni incrementar significativamente el tiempo de viaje. Esta mejora podría beneficiar también a numerosos usuarios de la vecina Guardamar del Segura.

La tercera propuesta plantea estudiar la entrada del autobús en el núcleo urbano de La Mata. Actualmente, la parada se encuentra junto a la N-332, lo que obliga a los usuarios a desplazarse hasta ella atravesando el viaducto. Esta situación afecta especialmente a personas mayores y vecinos con movilidad reducida, para quienes el acceso supone una importante dificultad.

La Asociación considera necesario estudiar alguna alternativa que permita acercar el servicio a la población y facilitar su utilización, especialmente por parte de quienes más dependen del transporte público.

Como cuarta petición, la Asociación reclama la renovación y adecuación de las paradas situadas en La Mata junto a la N-332, que presentan un deficiente estado de conservación, con suciedad, pintadas, elementos deteriorados y ausencia de información clara y actualizada sobre líneas, recorridos, horarios y frecuencias.

Finalmente, la quinta propuesta solicita la recuperación y mantenimiento del acceso peatonal bajo el viaducto de la N-332, utilizado tanto para llegar a las paradas del autobús suburbano como para acceder al Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y a su zona de estacionamiento.

Desde la Asociación de Vecinos de La Mata y Torrelamata se insiste en que las cinco propuestas se plantean desde una actitud constructiva y con el objetivo de mejorar un servicio que consideran necesario: «La conexión directa con el Hospital Universitario de Torrevieja es un avance importante para La Mata. Creemos que, con algunas mejoras de accesibilidad, horarios, paradas y conexiones, este servicio suburbano puede ser todavía mucho más útil para los ciudadanos».