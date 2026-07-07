Ángel Osuna nos recuerda la importancia de un buen adiestramiento para disfrutar de las playas habilitadas para perros

Hoy seguimos abordando con Ángel Osuna asuntos relacionados con el verano, como la adaptación de la alimentación y los horarios de paseo para evitar las horas centrales de calor, además del comportamiento requerido para alojarse en hoteles o disfrutar de las playas para perros. Para ello, a veces es necesario recurrir al adiestramiento. Escucha 'Tu mascota en la onda' y descubre todas las claves.

Nuestro adiestrador y psicólogo canino de confianza nos comenta casos reales de adiestramiento, así como algunos problemas que surgen en la época estival y sus posibles soluciones.