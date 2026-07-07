TU MASCOTA EN LA ONDA

Ángel Osuna nos recuerda la importancia de un buen adiestramiento para disfrutar de las playas habilitadas para perros

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, escucha cada martes 'Tu mascota en la onda', con el adiestrador canino Ángel Osuna y el patrocinio de Clínicas Veterinarias VeterPet, en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com

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Hoy seguimos abordando con Ángel Osuna asuntos relacionados con el verano, como la adaptación de la alimentación y los horarios de paseo para evitar las horas centrales de calor, además del comportamiento requerido para alojarse en hoteles o disfrutar de las playas para perros. Para ello, a veces es necesario recurrir al adiestramiento. Escucha 'Tu mascota en la onda' y descubre todas las claves.

Nuestro adiestrador y psicólogo canino de confianza nos comenta casos reales de adiestramiento, así como algunos problemas que surgen en la época estival y sus posibles soluciones.

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