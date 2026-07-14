Francisco Sánchez, Embajador Moro 2026; "Quiero dejar el legado del desembarco para que Orihuela costa viva una parte de la fiesta"

Cabe destacar que los actos de la Embajada Mora comenzaron a finales de junio con la novedad del Gran Desembarco de Moros y Cristianos en Orihuela Costa, la recreación de un evento histórico y festivo celebrado en la Playa de La Glea de Campoamor, donde más de 700 festeros participaron en la llegada de las tropas por mar.

Esta iniciativa, impulsada por la comparsa Moros Abdelazíes, busca extender la tradición de las fiestas de Orihuela al litoral "para que viva una parte de las fiestas en su propio territorio" en palabras del Embajador Moro 2026 Francisco Sánchez Mateos, comprometido empresario oriolano que ha escogido el emblemático Palmeral para celebrar su recepción.