Avanza en Torrevieja la programación en honor a la Virgen del Carmen, patrona de marineros y pescadores

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, en colaboración con la Cofradía de Pescadores, ha organizado la programación de las Fiestas de la Virgen del Carmen 2026, que se celebrarán hasta el 16 de julio con un amplio calendario de actividades dirigido a todos los públicos y que volverá a rendir homenaje a la patrona de los marineros y pescadores de la ciudad.

Las celebraciones combinan tradición, cultura popular, convivencia y devoción religiosa, manteniendo vivas unas fiestas profundamente arraigadas en la historia y la identidad marinera de Torrevieja, en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de actos para toda la familia antes de culminar con la solemne procesión marítima del 16 de julio, uno de los momentos más esperados del calendario festivo local.

La programación comenzaba el pasado sábado, 4 de julio, con un espectáculo de animación infantil en la Lonja de Pescado y, posteriormente, se celebró una comida solidaria dirigida a los niños y niñas de los centros ALPE y APANEE, en una iniciativa que une el carácter festivo con el compromiso social.

Mañana sábado, 11 de julio, a las 20:00 horas, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús acogerá una misa en memoria de los pescadores fallecidos, que será interpretada por la Masa Coral José Hódar.

Tras la celebración religiosa tendrá lugar la tradicional ofrenda floral, acompañada por la Unión Musical Torrevejense, con un recorrido desde la calle Zoa hasta el Paseo Juan Aparicio. El acto concluirá en el Monumento al Hombre del Mar con la interpretación de la emotiva Salve Marinera, uno de los momentos más significativos de estas fiestas.

El miércoles, 15 de julio, la Lonja del Pescado volverá a ser escenario del tradicional Concurso de Paellas, que estará amenizado por la charanga Los Solfamidas y que finalizará con la entrega de premios a las mejores elaboraciones.

La festividad de la Virgen del Carmen, el jueves 16 de julio, concentrará los actos centrales de la programación. La jornada comenzará a las 08:00 horas con una Diana Musical que recorrerá las calles de la ciudad despertando a los vecinos con un ambiente festivo. A las 11:30 horas, aproximadamente, el puerto acogerá una nueva edición de la tradicional Cucaña Marítima, una de las actividades más populares y participativas de estas fiestas.

Ya por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la solemne misa en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción, también cantada por la Masa Coral José Hódar. A continuación dará comienzo la procesión de la Virgen del Carmen por las principales calles del centro urbano hasta el puerto, donde la imagen será embarcada para realizar su tradicional recorrido por el mar, uno de los actos de mayor emoción para la ciudad. Posteriormente, la imagen regresará al templo tras completar el recorrido terrestre, culminando la jornada con un espectáculo de fuegos artificiales.

Las Fiestas de la Virgen del Carmen constituyen cada año una de las celebraciones más representativas de Torrevieja, poniendo en valor la estrecha vinculación histórica de la ciudad con el mar y con quienes han hecho de la pesca una forma de vida, al tiempo que ofrecen una programación abierta a toda la ciudadanía para disfrutar de unas jornadas de convivencia, tradición y fervor popular.