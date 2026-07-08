UGT denuncia que la Conselleria mantiene una cobertura SAMU insuficiente en el Departamento de Salud de Orihuela

La Sección Sindical de UGT del Hospital Universitario Vega Baja ha denunciado públicamente que la Conselleria de Sanidad continúa manteniendo una situación que, a su juicio, perjudica gravemente la atención sanitaria urgente de los ciudadanos del Departamento de Salud de Orihuela.

Según ha señalado el sindicato, el nuevo expediente de transporte sanitario presentado en mayo y formalizado en 2026 no corrige la ubicación de una de las unidades SAMU asignadas al Departamento de Orihuela, que sigue situada fuera de su ámbito territorial, pese a las reiteradas advertencias realizadas por UGT durante los últimos años.

La organización sindical ha explicado que la única unidad SAMU existente dentro del departamento debe asumir también los traslados secundarios de pacientes con patologías cardíacas que requieren tratamientos hemodinámicos en hospitales como los de Elche o Torrevieja, debido a que el Hospital Vega Baja no dispone de este servicio. Esta circunstancia, según UGT, reduce de manera significativa la disponibilidad efectiva de recursos para atender emergencias vitales en la comarca.

UGT ha recordado que lleva más de tres años trasladando esta problemática a la Conselleria de Sanidad, así como a distintos representantes institucionales y órganos de participación sanitaria, reclamando una solución que garantice una cobertura adecuada de soporte vital avanzado para la población del Departamento de Salud de Orihuela.

El sindicato considera especialmente preocupante que los ciudadanos de la Vega Baja continúen soportando tiempos de respuesta condicionados por la distancia a la que se encuentran determinadas unidades SAMU cuando la unidad disponible está ocupada. A su entender, esta situación genera una sensación de desigualdad respecto a otros departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

Así mismo, UGT ha querido reconocer el esfuerzo realizado tanto por la actual gerencia del Departamento de Salud de Orihuela como por equipos directivos anteriores, que han trasladado de forma reiterada a la Conselleria la necesidad de resolver este problema estructural. Sin embargo, lamenta que dichas reivindicaciones todavía no se hayan traducido en una solución definitiva.

Por todo ello, la Sección Sindical de UGT del Hospital Universitario Vega Baja ha exigido a la Conselleria de Sanidad una rectificación inmediata de la planificación actual, con el objetivo de garantizar que el Departamento de Orihuela disponga de los recursos SAMU que le corresponden y que los ciudadanos de la Vega Baja reciban una atención urgente en condiciones de igualdad, seguridad y calidad asistencial.