Huelga de Renfe del 15 de julio: servicios mínimos, trenes afectados y qué hacer si tienes un viaje

En plena época de viajes y coincidiendo con el inicio de la segunda quincena de julio, Renfe ha convocado la segunda huelga de 24 horas en la que los servicios serán mínimos. Al igual que el paro del pasado 29 de junio, Renfe ha informado que esta huelga afectará a Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y Alta Velocidad, en una fecha en la que la congestión de pasajeros será notable con motivo de viajes o vueltas a casa.

Esta huelga ha sido convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) con motivo del no acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el sindicato. Los trabajadores denuncian el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y exponen, además, el supuesto abandono del servicio de Mercancías de Renfe. El sindicato critica los planes de coalición de Renfe Mercancías con la multinacional Medway -filial del grupo MSC- al considerar que esta operación supone un avance hacia la privatización del transporte ferroviario de mercancías.

Cuáles son los servicios mínimos durante la huelga

El Ministerio de Transportes y el SF han acordado de manera conjunta los servicios mínimos durante la huelga del 15 de julio. Unos servicios que, en un día laborable, congregan a 1,1 millones de viajeros diarios en Cercanías y 68.000 pasajeros, también diarios, en Media Distancia. Es por eso por lo que el ministerio ha acordado mantener una parte importante de la oferta ferroviaria. Los servicios mínimos que ha planteado Renfe son los siguientes:

En Cercanías : se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias. En hora punta el 75% del servicio actual y, en el resto del día, el 50% del servicio actual.

: se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias. En hora punta el 75% del servicio actual y, en el resto del día, el 50% del servicio actual. En Media Distancia : se establece una media de 66% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 426 de los 650 trenes del día. El resto, 224, dependerá del seguimiento de la huelga.

: se establece una media de 66% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 426 de los 650 trenes del día. El resto, 224, dependerá del seguimiento de la huelga. En Alta Velocidad y Larga Distancia: el 73% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 249 trenes de los 343 previstos durante el día. El resto, 94, dependerá del seguimiento de la huelga.

¿Qué hago si tengo un viaje el 15 de julio?

Las personas que tienen previsto un desplazamiento para el día de la huelga de Renfe deberán consultar el estado del servicio antes de acudir a la estación, ya que la circulación de los servicios no garantizados dependerá de cómo evolucione la huelga. No obstante, Renfe ha informado que se encargará de enviar un mensaje a los pasajeros cuyo tren se vea afectado y ofrecerá las alternativas en caso de cancelación, tales como cambios de billete o reembolsos.

En términos generales, el paro de Renfe de este próximo 15 de julio mantendrá una oferta ferroviaria significativa pero, no obstante, podrá afectar a cientos de conexiones y miles de pasajeros.