El PP defiende la "valentía" de Núñez Feijóo y carga contra Pedro Sánchez: "Del rey del absentismo, ninguna lección"

El PP defiende a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, porque ha puesto encima de la mesa "el problema" del absentismo laboral y ha intentado "ofrecer soluciones", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tolera y pretende proteger el fraude". Según los populares, el coste de las bajas laborales ha pasado de 14.000 millones en 2018 a más de 30.000 millones en 2025.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado en varias entrevistas en laSexta y Antena 3 que el Gobierno tiene la "responsabilidad" de luchar contra los "abusos" y "proteger a los que lo hacen bien". Por eso, la postura de Feijóo es "responsable", porque ha puesto el foco en este problema, que es lo que alguien que quiere ser presidente del Gobierno tiene que hacer: "Poner encima de la mesa los problemas y poner soluciones".

Preguntado por si la palabra "cáncer", empleada por Feijóo, es la más adecuada, Bravo ha defendido que el líder popular "no lo relacionaba con la enfermedad, sino con lo que suponía esto para la economía", porque es un "grave problema" que el coste se haya más que duplicado. Aunque son temas "complicados", Feijóo ha demostrado "valentía y querer gobernar España" porque se preocupa por "aquellas cuestiones que hay que trabajar y mejorar".

Alicia García dice que el absentismo es la "marca" del sanchismo

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado a Pedro Sánchez de "rey del absentismo" del que no van a tolerar "ninguna lección" y ha recordado que lleva "más de dos años sin pisar el Senado para someterse al control".

En una publicación en su cuenta de X, García ha criticado duramente al 'sanchismo', cuya marca es "cobrar por no ir a trabajar" y ha enumerado varios casos que, a su juicio, son un claro ejemplo, como los cinco días "de reflexión" del presidente o las "sobrinas" de Aáblos que cobraron "de empresas públicas sin pisar la oficina".

Todo ello en respuesta a un tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que critica a Núñez Feijóo por "pirarse" de "casi el 60% de las votaciones del Congreso" y suspende el segundo debate de campaña "por una lumbalgia".

Sánchez tilda de "absolutamente desafortunado" el comentario de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "absolutamente desafortunado" que el líder del PP equipare "las bajas laborales con cáncer". Así lo ha expresado Sánchez en una rueda de prensa tras la celebración de la Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía)

En su opinión, habría que hablar de incapacidad temporal en lugar de absentismo laboral y ha señalado que en los términos en que Feijóo lo reflejó se ve "la forma de pensar" del líder del PP cuando trata sobre estas cuestiones. A su juicio, se trata del "planteamiento" de todo lo que está acordando la oposición con la "ultraderecha" en los Gobiernos autonómicos: "recortes, cercenar derechos y poner en cuestión conquistas" sociales y laborales.