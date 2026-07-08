Escrivá señala el problema de origen del absentismo laboral: "Es un tema complejo"

José Luis Escrivá considera que el problema del elevado número de bajas laborales en España es "muy complejo". Así opina el gobernador del Banco de España tras las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró que el absentismo es un "cáncer" y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

"Que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", dijo Feijóo, que añadió que se debe abordar el asunto "con o sin acuerdo, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión".

Se preguntó Feijóo qué ocurre con un absentismo como el de nuestro país y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando se encuentra de baja. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", señaló, para después decir que, si la Administración pública considera que un ciudadano puede "darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones", este tipo de absentismo "no se sostiene".

El origen del problema con el absentismo laboral, según Escrivá

El gobernador del Banco de España sostiene que el problema presente en nuestro país deriva, entre otros aspectos, de "la mala distribución de competencias entre administraciones públicas".

"Es un problema muy importante y complejo", ha dicho Escrivá, quien ha situado su origen en que "la restricción presupuestaria fundamental la tiene la Seguridad Social, pero las decisiones sobre las bajas las toman los servicios de salud de cada comunidad autónoma y, a veces, la conexión y la coordinación entre estos dos niveles no funciona".

Por ello, ha instado a buscar soluciones, como reforzar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, que "podrían claramente contribuir más y los servicios de salud de las comunidades autónomas podrían descansar más para todas estas cosas".

El gobernador ha recordado que el informe anual del Banco de España del año pasado ya ponía el foco en "la dinámica de los últimos años de crecimiento muy fuerte del absentismo laboral, que nos pone en una de las situaciones más elevadas a nivel europeo", algo que además supone "un problema para la competitividad de las empresas".