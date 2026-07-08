Las palabras de Feijóo sobre el "cáncer" del absentismo laboral provocan las críticas de Gobierno y sindicatos: "Es un disparate"

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral han provocado un aluvión de críticas para el presidente del PP por parte del Gobierno y los sindicatos, así como numerosas reacciones de los usuarios en redes sociales. El presidente popular calificó en un encuentro con empresarios vascos como "cáncer" el absentismo laboral.

"Que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", dijo Feijóo, que añadió que se debe abordar el asunto "con o sin acuerdo, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión".

Se preguntó Feijóo qué ocurre con un absentismo como el de nuestro país y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando se encuentra de baja. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", señaló, para después decir que, si la Administración pública considera que un ciudadano puede "darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones", este tipo de absentismo "no se sostiene".

"Todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude, hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos, y si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto", zanjó Feijóo.

Críticas de PSOE y Sumar a Feijóo

Las palabras del líder del PP provocaron las reacciones del Gobierno y los sindicatos. El propio Pedro Sánchez salió al paso en Twitter: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falta. Los derechos no se recortan. Se defienden".

A su vez, el mensaje de Sánchez tuvo respuesta en Borja Sémper, portavoz popular: "Quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo para tener el derecho a una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos. Es imposible abrir un debate serio en este país sin que se manipule".

Pero Sánchez no ha sido el único en criticar las palabras de Feijóo. Yolanda Díaz ha afeado que "estar enfermo no es una elección", pero "elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es": "Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir".

Mónica García también tildó de "desafortunadas" las declaraciones de Feijóo. "Detrás de cada baja hay un facultativo", dijo la ministra de Sanidad, que recordó que "altas y bajas son actos médicos" que señalan dentro de esa misma receta "que no puedes trabajar": "Si hay un millón de personas que están de baja, igual podemos empezar a plantear qué es lo que está haciendo enfermar a nuestra sociedad".

Los sindicatos cargan contra el presidente del PP: "Un disparate"

Por otro lado, CCOO y UGT creen que las palabras del líder popular son un "disparate". Unai Sordo ha asegurado que "mandar a la gente a trabajar enferma, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas o presuponer un fraude masivo en las bajas, más que un programa electoral, es una declaración de intenciones".

Además, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, destacó que lo pactado en los convenios tiene "fuerza de ley" y por ello se debe "respetar": "El absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación. Meter el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias, es un disparate".