El nuevo registro horario de Yolanda Díaz ya tiene fecha: Trabajo prevé su aprobación antes de vacaciones

Parece que el nuevo registro horario del Ministerio de Trabajo está cerca de su aprobación. Tras varios meses de retraso y un 'ultimatum' de los sindicatos, la ministra Yolanda Díaz ha asegurado que el control horario que deberán implantar las empresas será aprobado en las próximas semanas.

La vicepresidenta segunda destacó el pasado mes de mayo en el marco del Fórum Europa que la reforma del registro de jornada se encontraba en la "parte final", confirmando que la medida quedaría aprobada más pronto que tarde.

Más de un mes después, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que el Ministerio está ultimando los últimos detalles de la norma, y que su intención es aprobarla "en uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones".

¿Cuándo se aprobará el nuevo control horario?

El ministerio ya ha puesto fecha para aprobar el nuevo registro horario para las empresas. Todo después de que los sindicatos hayan amenazado al Gobierno con no apoyar ninguna medida hasta que no salga adelante el registro de trabajo. Los sindicatos CCOO y UGT lanzaron este martes un ultimátum al Gobierno para que apruebe antes del 31 de julio la reforma pendiente del registro horario, porque de lo contrario no volverán a sentarse a una mesa negociadora.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han advertido al Ejecutivo de que no cuenten con ellos para acuerdo alguno, si no sacan adelante esta modificación del registro horario que tiene como objetivo un mejor control de los incumplimientos de la jornada máxima.

Por ello, la cartera de Yolanda Díaz ha establecido como fecha para aprobar la reforma antes de las vacaciones de verano, es decir, en el Consejo de Ministros del día 21 de julio, o a más tardar el del día 28.

¿Qué incluye el nuevo control horario?

La medida, que presumiblemente entrará en vigor durante este año, establece la obligatoriedad de que el registro horario se realice de forma digital y que sea interoperable por la Inspección de Trabajo, que podrá actuar de oficio ante posibles incumplimientos para fijar sanciones.

Además, el sistema exigirá desglosar la jornada laboral de tal forma que aparezca la hora de entrada y salida, las pausas, las horas extraordinarias, las complementarias, y si el trabajo es presencial o a distancia. Todo con el objetivo de que la Inspección pueda ver, en tiempo real, si se respetan los límites legales y si se pagan las horas de más.

Por su parte, la normativa establece que las personas trabajadoras y sus representantes legales podrán consultar y obtener copias de los registros de forma inmediata, garantizando el acceso remoto y presencial de la Inspección de Trabajo.

Una reforma que podrá ser aprobada sin pasar por el Congreso

La buena noticia de la reforma es que no tendrá que ser aprobada en el Congreso, ya que el control horario ya no forma parte de la reducción de jornada de 37,5 horas semanales. El nuevo registro horario podrá ser aprobado mediante un Real Decreto específico, sin necesidad de superar la tramitación parlamentaria que exige cualquier otra ley.

Tras la revisión técnica del texto y el acuerdo con los diferentes agentes sociales, el Consejo de Ministros podría aprobar directamente la nueva regulación.