Un estudio señala el sueldo que se necesitaría en España para ser feliz: está muy por encima de la media

Hay quienes aseguran que el dinero no da la felicidad. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Purdue en 2018 ya anticipaba que las personas necesitan una determinada cantidad económica al año para ser felices.

Este estudio, inicialmente publicado en la revista Nature, ha sido recopilado y actualizado en 2026 por el portal Remitly. Los datos extraídos de la investigación estadounidense señalan que en Estados Unidos, la felicidad se alcanza cuando el ingreso anual es de 134.827 dólares (118.386,20 euros).

En España también le han puesto precio a la felicidad y la cifra es más alta de la media. Según el informe, los españoles necesitan unos 77.100 euros anuales para alcanzar la felicidad. Sin embargo, el sueldo medio ronda los 37.300 euros.

Cuánto dinero necesitas si vives en Madrid

Las personas que viven en Madrid necesitan una media de 89.700 euros para ser felices; mientras que en Barcelona se necesitan 88.562 euros y en Palma de Mallorca 88.263.

En cambio, Granada es la ciudad que menor coste tiene, con una cantidad de 73.153 euros, seguida de Las Palmas de Gran Canaria, con 73. 752, y Sevilla, con 74.649 euros.

Las ciudades más caras del mundo

Hong Kong, Nueva York, Ginebra o Londres son algunas de las ciudades más caras del mundo para vivir. Según recoge el medio digital Architectural Digest, la ciudad china se postula como la más cara del mundo. Uno de los principales factores que influyen en el precio de la vida es la escasez de terreno para construir vivienda.

En el top tres están la anteriormente mencionada Hong Kong, Singapur y Zúrich. De hecho, Suiza mete cuatro de sus ciudades en el ránking, mientras que Estados Unidos solo cuela dos (Nueva York y Los Ángeles). Esta última es la más barata del top 10.