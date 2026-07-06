Hacienda anuncia que el Consejo de Ministros va a aprobar el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confirmado que el Consejo de Ministros va a aprobar el límite de gasto no financiero, más conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria. Después serán remitidos a las Cortes para su votación.

El titular de Hacienda ha explicado la senda de estabilidad tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha sido aprobada por las comunidades autónomas, con el voto en contra de los consejeros del Partido Popular (PP). Concretamente, la senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para 2027.

De ese déficit, el 1,5% lo asumirá la Administración Central, mientras que las comunidades tendrán un objetivo de déficit del 0,1%, las entidades locales tendrán que llevar la estabilidad presupuestaria (0%) y la Seguridad Social tendrá un déficit del 0,2%. Así las cosas, el ministro ha señalado que "no hay lugar a una crítica" porque todo se reparte a partes iguales con las comunidades.

Esta senda de estabilidad, fijada para 2027, 2028 y 2029 supone que las regiones tengan un margen fiscal de 5.849 millones de euros. "Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones", ha advertido.

Qué pasa si no se aprueba en el Congreso

En principio, el próximo 14 de julio el Congreso aprobará los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto de déficit. ¿Qué pasa si no sale adelante la votación? Como ya ha pasado más veces en la legislatura, habría una segunda votación, que sería el 23 de julio. Ambos plenos serán extraordinarios, porque tendrán lugar fuera del plazo de sesiones ordinarias de la Cámara Baja, que terminó el pasado 30 de junio.

Cabe destacar que es la misma senda que el Ejecutivo aprobó el año pasado y que el Congreso rechazó. Por eso, Arcadi España ha asegurado que va a negociar con todos los grupos para que salga adelante. Asimismo, ha lamentado el voto en contra del PP, que el año pasado se abstuvo. "Tendrán que explicar el por qué. Por qué renuncian a más de 5.000 millones de euros para sus territorios", les ha criticado.

Otro CPFF el 29 de julio para debatir el nuevo modelo de financiación autonómica

Por otro lado, el ministro de Hacienda ha convocado a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas el próximo 29 de julio en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debatirá su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. El modelo lo han rechazado la mayoría de las comunidades, incluidas las socialistas, excepto Cataluña.

En palabras de la consejera de Hacienda de Madrid, la popular Rocío Albert, "se nos presenta el modelo Junqueras, un modelo que todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político, salvo Cataluña, hemos ya rechazado", y ha pedido al "nuevo" ministro que lo cambie y discuta con las comunidades. "Entonces podremos hablar de algo distinto", ha añadido.