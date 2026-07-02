Nadia Calviño anuncia nueva financiación del BEI para Marruecos: por qué Europa invierte millones en Rabat

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado un nuevo paquete de financiación de 365 millones de euros para mejorar las infraestructuras de transporte de Marruecos, una inversión que se suma a décadas de colaboración entre la Unión Europea y el país magrebí.

El anuncio se ha producido durante la visita oficial de Calviño a Rabat, coincidiendo con la celebración de los 20 años de presencia permanente del BEI en Marruecos, aunque la cooperación entre ambas partes se remonta a 1979.

Qué proyectos financiará Europa en Marruecos

Los nuevos fondos servirán para modernizar las redes de carreteras y ferrocarriles marroquíes y mejorar la movilidad del país. Además, el acuerdo incorpora una subvención de 15 millones de euros de la Unión Europea destinada a reforzar la resiliencia climática de la red ferroviaria frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Parte de estas inversiones también busca preparar las infraestructuras de transporte de cara al Mundial de Fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal.

Como ejemplo del impacto de la financiación europea, el Banco Europeo de Inversiones destaca el tranvía de Rabat, considerado uno de los principales proyectos de movilidad sostenible impulsados con apoyo europeo y que ha contribuido a reducir la contaminación y mejorar el transporte urbano.

Durante su visita, Calviño mantuvo un encuentro con la ministra marroquí de Economía y Finanzas, Nadia Fettah, en el que ambas analizaron nuevas oportunidades de inversión. La presidenta del BEI recordó que la institución ha movilizado cerca de 11.000 millones de euros en Marruecos desde 1979.

Por qué la Unión Europea invierte en Marruecos

La financiación europea responde a una estrategia que va mucho más allá de la construcción de infraestructuras. Marruecos es considerado por Bruselas un socio estratégico dentro de la Política Europea de Vecindad, un programa destinado a reforzar la estabilidad y el desarrollo de los países vecinos de la UE.

El primero es el control migratorio y la seguridad. La Unión Europea destina cientos de millones de euros a reforzar las capacidades de Marruecos para vigilar sus fronteras, combatir las redes de tráfico de personas y colaborar en la gestión de los flujos migratorios hacia Europa.

El segundo objetivo es la estabilidad geopolítica. Marruecos es uno de los principales aliados europeos en el norte de África y desempeña un papel relevante en la cooperación antiterrorista, el intercambio de inteligencia y la estabilidad del Mediterráneo occidental y la región del Sahel.

Por último, la UE busca impulsar el desarrollo económico y social del país mediante inversiones en transporte, energía, agricultura, sanidad, justicia y protección social. Bruselas considera que favorecer el crecimiento económico y mejorar las oportunidades de empleo contribuye a reducir la presión migratoria y fortalece las relaciones comerciales entre ambas orillas del Mediterráneo.