Renfe paraliza sus oposiciones para 600 plazas de operador comercial por una posible filtración

Renfe ha decidido dejar en suspenso el proceso selectivo para cubrir 600 plazas de operador comercial. La decisión se ha tomado tras registrarse diversas reclamaciones que denuncian la coincidencia de contenido entre dos de las pruebas del examen, así como la presunta difusión previa de materiales externos por parte de terceros antes de la realización de los ejercicios, según han confirmado fuentes de la propia compañía ferroviaria.

Dichas fuentes señalan que, tras solicitar un informe técnico al proveedor del suministro y corrección de la prueba y realizar un informe por parte del área jurídico-laboral de Renfe, la compañía ha remitido la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado para incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva.

Las 600 plazas se quedan en suspenso

La paralización temporal de la convocatoria para las 600 plazas de operador comercial se mantendrá activa, al menos, hasta que la Abogacía del Estado emita su informe preceptivo. Desde Renfe defienden que esta pausa es necesaria para "adoptar una resolución con todas las garantías" legales posibles.

La empresa ha defendido que todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público. La compañía asegura que "adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes".

CCOO denuncia el "grave perjuicio" a los aspirantes

El sindicado Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que la situación exige la máxima responsabilidad y ha incidido en que "no se trata de retrasar el procedimiento, sino de garantizar que cualquier decisión se adopte con el máximo respaldo jurídico, con garantías y con mérito, capacidad y seguridad jurídica".

No obstante, para el sindicato, "el mero hecho de haber llegado a esta situación supone ya un grave perjuicio para todas las personas participantes".

"Cientos de aspirantes continúan viendo condicionado su futuro profesional por unas incidencias que nunca debieron producirse y que han generado un daño evidente a la confianza en el proceso selectivo y a la imagen de Renfe", ha remarcado el sindicato.