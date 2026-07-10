Los empresarios del Polígono 'Puente Alto' de Orihuela denuncian el abandono en la gestión de residuos y exigen soluciones urgentes

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Puente Alto ha vuelto a alzar la voz para denunciar el grave estado de abandono que sufre el recinto empresarial en materia de limpieza y gestión de residuos. Tras numerosos escritos, reuniones y reclamaciones trasladadas al Ayuntamiento de Orihuela durante los últimos años, los empresarios aseguran que la situación no solo no ha mejorado, sino que continúa agravándose.

El presidente de la Asociación, Cosme Javaloyes, afirma que "estamos cansados de esta situación" y denuncia que el único polígono industrial de Orihuela presenta una imagen "impropia de un área empresarial que concentra buena parte de la actividad económica del municipio".

Uno de los principales problemas señalados por la Asociación es el solar situado en la entrada del polígono, convertido desde hace años en un auténtico vertedero ilegal. La acumulación de escombros, residuos y basura ha generado un importante foco de insalubridad y un evidente deterioro de la imagen del recinto.

"El solar de la entrada es una escombrera, un nido de ratas y un problema de salubridad", asegura Javaloyes, quien recuerda que esta situación afecta especialmente a las empresas instaladas en el polígono, "ya que alrededor del 80 % pertenecen al sector agroalimentario y necesitan mantener unos estándares de higiene y una imagen acordes a su actividad".

Desde la Asociación explican que se ha solicitado de forma reiterada al Ayuntamiento la limpieza de este espacio o, en su defecto, que obligue al propietario a hacerlo. "Si el dueño no actúa, el Ayuntamiento debería intervenir, como hacen otros municipios de la comarca, ejecutando la limpieza de manera subsidiaria y repercutiendo posteriormente el coste al propietario", defienden.

A este problema se suma la falta de una gestión eficaz de los residuos urbanos. Los empresarios denuncian la reducción del número de contenedores, una recogida insuficiente y la ausencia de alternativas para depositar correctamente los residuos generados por la actividad diaria de las empresas.

"Encima de que no limpian el solar, nos quitan contenedores donde depositar los residuos y, además, nos acusan a nosotros de ser incívicos", lamenta el presidente de la Asociación.