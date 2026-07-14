Lamine Yamal contesta al polémico artículo de Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"

El jugador español Lamine Yamal ha afirmado que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España y de Francia son un buen ejemplo de ello.

Lamine Yamal contestó de esta forma al comentario del expresidente español Mariano Rajoy, que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.

"Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", ha indicado.

Yamal ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa previa al decisivo partido en el que la selección española se juega frente a Francia su pase a la final del Mundial (un partido que podrás seguir a partir de las 19:30 en Radioestadio).

En las últimas horas también se ha pronunciado sobre este asunto su compañero Borja Iglesias que en una entrevista en DAZN ha dicho: "Me sorprende que a estas altura estemos con estas cosas, joder... porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene".

Lío diplomático

El artículo ha provocado la reacción encendida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros que tildan de "racistas y xenófobas" las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Además, el Ejecutivo ha avisado de que estas palabras meten a España en un "pequeño lío diplomático".

En este sentido, este domingo, el presidente del Gobierno pidió que "gane el mejor y que pierda el racismo", en respuesta a las declaraciones de Rajoy y sobre el partido de semifinales del Mundial entre España y Francia, que se disputará este martes.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", señaló el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe del Ejecutivo añadió que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas" y cerró su mensaje con una referencia a la semifinal del Mundial entre España y Francia: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

Albares reclama al PP que desautorice a Rajoy

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice al expresidente Mariano Rajoy por su "inaceptable" comentario sobre la selección de fútbol de Francia al señalar que está formada por jugadores que no son franceses.

Así de tajante se pronunció en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Bruselas, donde quiso dejar claro que Francia y España son "dos países amigos" e insinuó que el artículo que publicó el exjefe del Ejecutivo en El Debate tiene un corte "racista y xenófobo".

El PP dice que los artículos de Rajoy son "sarcásticos" y minimiza la polémica

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado por su parte que las columnas futbolísticas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy son "sarcásticas" y ha minimizado la polémica abierta por sus declaraciones, en las que aseguró que la selección francesa de fútbol, a la que se enfrentará España en la semifinal del Mundial, tiene "un altísimo nivel", "eso sí, sin franceses". A su entender, esa expresión fue "sin mala intención".

Al ser preguntado expresamente por esa petición de Albares y si el PP de Feijóo comparte las palabras de Rajoy, Sémper ha recordado que para jugar en una selección nacional hay que ser de ese país y ha añadido que "probablemente" el expresidente estará de acuerdo con él en eso.

"Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país", ha exclamado, para añadir que esta frase, que es "más propia" de Rajoy, es de "sentido común".