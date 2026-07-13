Latorre sobre la polémica de Mariano Rajoy con Francia: "El expresidente ha sido devorado por el columnista"

Mientras los vecinos regresan a sus casas y evalúan los daños y comprueban qué es lo que ha quedado de los bellos parajes del Levante almeriense reciben noticias de lo irreparable. Van conociendo la confirmación de quiénes eran los que murieron. Es un trabajo penoso y de gran precisión técnica que supone un desafío para los equipos de policía científica y Medicina Legal y que ha obligado a los especialistas a recurrir a técnicas avanzadas de análisis de ADN y al cotejo de odontogramas aportados por las familias y los consulados.

Ya han identificado a 6 de los 13 fallecidos. En primer lugar, contarles que se ha elevado la cifra inicial de muertos tras la confirmación de la muerte de una mujer británica de 93 años que murió este domingo en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería al no conseguir sobreponerse de sus heridas: tenía el 20 por ciento de su cuerpo afectado.

En cuanto a los 6 muertos que ya han sido identificado. Es lo que ya se sospechaba desde un principio. Cinco son ciudadanos de origen extranjero y uno es de nacionalidad española. Son personas procedentes Francia, Bélgica, Estados Unidos o el Reino Unido, que habían encontrado en la zona su paraíso hasta que fue consumido por las llamas y ellos se metieron en una trampa fatal.

El Centro Integrado de Datos (CID) ha informado en una nota que se han iniciado ya las primeras comunicaciones a los familiares de las víctimas de los fallecidos. Esta comunicación la realiza de forma presencial personal de uniforme de la Guardia Civil acompañados por un psicólogo.

Y mientras… los evacuados regresan a sus casas evalúan los daños, limpian la ceniza y esperan que se recupere el patrimonio natural de estos parajes bellísimo que hoy parece un paisaje lunar.

Reacciones y declaraciones políticas sobre el incendio

Lo que ahora procede es investigar que es lo que ha podido ocurrir para que este haya sido el incendio más letal en décadas. Las condiciones desde luego eran propicias para la catástrofe. Un año de lluvia ha hecho crecer la vegetación que el calor convirtió en combustibles, el viento, el calor y la falta de humedad hicieron que la propagación fuera velocísima y la dispersión de la casas en esta zona dificultaron los trabajos de evacuación. 13 personas terminaron atrapadas en una ratonera incandescente y otros salvaron la vida por unos minutos.

Hoy al menos en pleno luto por los muertos y de dolor por lo perdido, algo se ha hecho bien y es que se ha evitado el espectáculo necrófago que la política dio en otras ocasiones. Hoy han comparecido juntos Pedro Sánchez y Juanma Moreno, en la representación de un estado mixto funcional, al contrario que en otras ocasiones, en las que lo que se representó fue una guerra entre administraciones muy poco edificante.

La polémica sobre Mariano Rajoy e indignación en Francia

Mariano Rajoy se ha ido gustando. Estas cosas ocurren y por eso siempre es necesario un buen editor, porque a veces el columnista peca de entusiasmo. Y el expresidente ha sido devorado por el columnista. Tanto que podría decirse que se trata del más influyente columnista del panorama mediático. Había cultivado una legión de fans, que elogiaban sus tautologías, su frase sencilla, su estilo sincopado… y en la columna más reciente ha indignado a todo un gobierno extranjero. Esto era lo que soñaban los editorialistas de siempre

Pues Mariano Rajoy ha conseguido que se enterasen en el Eliseo.

El que habla es el ministro del Interior francés. bruno Retailleau. Vamos a ver, es un asunto muy sensible en Francia. El carácter multirracial de su selección. Por cierto, que coincide con su verdadero éxito. Hasta que la selección no fue un crisol multirracial y de procedencias diversas no se convirtió en la apisonadora futbolística que es. Cuáles son los dos mejores jugadores de la Francia reciente (Zidane y Benzemá) Uno de procedencia argelina y otro nacido en Lyon pero llamado Karim Mostafá.

A ver, ¿la frase es una broma? Sí. ¿La broma es racista? Pues sí, claro, porque lo que hace es jugar con la idea de nación étnica, como si en España solo pudiera jugar gente que se parezca a Gordillo o a Camacho.

¿Es incorrecta? Sin duda. ¿La protesta de Francia está justificada? Pues seguramente, ya ven que hasta el partido de Marine Le Pen se ha ofendido y considera racista el artículo. Porque Mariano Rajoy es un expresidente y no un articulista y entonces se considera que su voz viene ennoblecida por la institucionalidad, porque no puede ir tan lejos como cualquier otro.

Por ejemplo, yo oí con estos oídos a un humorista en televisión española estigmatizar como nazis a los austriacos y como fascistas a los italianos, como si eso fuera inscrito en el carácter nacional. Y lo ha hecho el humorista más inflado por la oficialidad de todo el cartel público.

¿Pasó algo? Pues no. Así que el Gobierno gestiona el escándalo de manera muy oportunista y José Manuel Albares, en lugar de quitarle hierro al asunto, se pone al frente de la indignación para poner en problemas a la oposición

Y la oposición pues trata de justificarse con dificultad sin desautorizar a su expresidente. Pero vamos que a Sémper se le nota bastante que hubiera preferido que Rajoy se dejara de columnas humorísticas.