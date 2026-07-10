Latorre expone la causa del terrible incendio en Almería: "Más que una propagación, ha sido una detonación"

Les contamos la última hora del mortífero incendio de Los Gallardos en Almería. 12 personas han muertos y las autoridades todavía no han podido localizar a 23 que permanecen desaparecidas. La tragedia ha sido provocada por un fuego que se ha propagado a velocidad de vértigo y por el terrible error de unas personas que creyendo huir por un camino alternativo al que ofrecían las autoridades se metieron en un sendero sin salida y quedaron atrapados en sus coches.

Los fallecidos trataron de salir de la zona "por una ruta distinta a la de evacuación" y se vieron sorprendidos por las llamas. Según las primeras informaciones se trata de ciudadanos británicos y belgas que se encontraba en algunos de los cortijos que están dispersos en esa zona.

El incendio sigue fuera de control y todavía hay muchas casas diseminadas a las que no se ha podido llegar. Hay centenares de desplazados que a esta hora no sabe qué es lo que encontrarán al llegar a sus casa pero que al menos han podido salvar la vida.

Las primeras investigaciones apuntan a la caída de un cable eléctrico como causa del fuego. Las condiciones hicieron el resto. El combustible que se acumula en el monte a causa del abandono del medio rural y eso que llaman la letal conjunción del 30.-30-30. Más de 30 grados, menos de un 30 por ciento de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Eso es lo que provocó que más que una propagación lo de este incendio fuera una detonación

El por qué de la ausencia del ES-Alert

El alcalde de Bédar Ángel Collado Fernández, ha explicado ante los medios de comunicación que fueron avisando "puerta a puerta" para desalojar a los vecinos. Son alcaldes de pueblos pequeños que sabían que el método más eficaz era ir sacando de sus casas a aquellos que tenían que ser evacuados.

¿Por qué no funciona el Es-alert en estos casos? Porque no puedes discriminar entre quienes tienen que ser evacuados, quienes tienes que permanecer confinados y las instrucciones terminan provocan confusión. Mostramos una confianza ciega en algunas herramientas tecnológicas que tienen limitaciones. Es una superstición más.

El relato que hacen todos los alcaldes de municipios afectados se parece mucho y habla de una bomba. Fue como si se produjera una detonación.

Parte de los centenares de los desalojados de los municipios afectados han encontrado refugio en el Palacio de los Deportes de Garrucha. en la parte oriental de la comarca del Levante Almeriense, en la provincia de Almería. Allí se encuentra José Luis Villalobos. José Luis, buenas tardes

La mayoría de las víctimas mortales son ciudadanos extranjeros que o viven en la localidad o han encontrado allí su lugar de veraneo. O no entendieron o desoyeron las indicaciones de evacuación y tomaron un camino alternativo que no tenía salida.