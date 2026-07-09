Latorre sobre la imputación del exjefe de gabinete de Sánchez: "La viscosa investigación de las cloacas llega ya hasta sus mismos pies"

El viscoso contenido de la investigación de las cloacas llega ya hasta los mismos pies de Pedro Sánchez. Era evidente que Leire Díez no podía ser una militante cualquiera cuando tenía acceso a zonas tan sensibles del Estado como la Fiscalía General o la Dirección General de la Guardia Civil. Pero sobre todo porque ha ocupado alguno de los puestos más codiciados del catálogo de cargos de confianza.

Leire Díez puede parecer una persona extravagante, zafia, poco preparada, grosera, pero algo tendría cuando llegó a Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. Algo tendría. El qué lo estamos averiguando.

Quien la nombra es la persona de más estrecha confianza de Pedro Sánchez hasta el día en que conquistó la presidencia. Juanma Serrano acompañó a Sánchez hasta la misma puerta de la Moncloa, ahí lo dejó y este le recompensó con la presidencia de Correos.

Correos es la mayor empresa pública de España. Pertenece por tanto al holding público de la SEPI.

Juanma Serrano acaba de ser señalado por la UCO en el llamado caso Leire, que más bien es el caso de las cloacas del PSOE. Un nuevo oficio enviado a la Audiencia Nacional le implica tanto en las operaciones destinadas a obtener mordidas en la Sepi como en las dirigidas a desactivar las causas penales que perjudicaban al PSOE y al presidente del Gobierno.

Y la Guardia Civil solicita al juez Santiago Pedraz autorización para analizar el contenido de sus comunicaciones. El oficio recoge mensajes intervenidos en los móviles de otras personas. Y son mensaje muy elocuentes. «el jefe nos va a poner en un altar»…. se decían…. Dice el informe: "Cabe destacar que las comunicaciones entre Serrano y Leire no eran puntuales, sino que se mantenían con asiduidad, existiendo entre ambos un gran número de mensajes".

De manera que la investigación que empezó siguiendo las actividades de una militante a la que tachaban de fantasiosa y de outsider ha llegado ya hasta el círculo de confianza de Pedro Sánchez con la implicacion de Santos Cerdán, primero, y ahora de Juanma Serrano.

¿Podía no estar al corriente Pedro Sánchez de la cloaca y sus actividades? Parece improbable, más bien lo que indican las pesquisas de la Guardia Civil es que Leire Díaz fue colocada en puestos de generosa remuneración en empresas pública precisamente como forma de remunerar su trabajo de cloaca. Porque una experta en Filatelia no es. No la vemos buceando en los archivos de la Royal Philatelic Society. Sin embargo no hace falta imaginarla pidiendo la cabeza del jefe de la UCO porque ya la hemos oido haciéndolo. Cuando les decíamos que el caso de las cloacas del PSOE puede ser el más comprometedor para Pedro Sánchez y por cómo la investigación se va a aproximando cada vez más a él, de forma inexorable.

El inesperado cambio de opinión de Trump sobre España

La forma más amable de describir la actuación de Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara es desconcertante. Confundió la República Islámica de Irán con Japón en reiteradas ocasiones, se perdió en circunloquios extrañísimos sobre Lenin y dio un viraje diplomático radical con España.

Tan radical que no hay quien entienda qué es lo que lo ha motivado y las explicaciones que se van ofreciendo son aún más desconcertantes.

Tratándose de Trump parecía una declaración coherente. Lo que ha resultado desconcertante es lo que ha dicho en el avión de regreso a casa

¿Qué es lo que el gobierno de España ha prometido a Donald Trump para que este cambiara de tal forma su visión de nuestro país? Nadie lo sabe, porque el gobierno asegura que no hay un cambio de posición y a través de El País ha ofrecido una explicación del todo inverosímil.

Les leo: "lo que pasa es que Trump escuchó en directo las explicaciones de Pedro Sánchez en el plenario de la OTAN, donde detalló el esfuerzo realizado por España para alcanzar el 2% de gasto militar y el compromiso de llegar al 2,1%, y las palabras de otros líderes como el turco Recep Tayyip Erdogan, que agradecieron a España su compromiso con su defensa con baterías Patriot".

"Sánchez, explican estas fuentes, en los tres minutos que les suelen dar como máximo a los dirigentes que hablan frente a Trump —para evitar que se aburra y desconecte— detalló los compromisos españoles, explicó, como hizo después en la rueda de prensa, que en su mandato se ha producido un gran aumento del gasto en defensa y que ha cumplido con el 2% prometido, y además anunció que España se incorporará a una misión de la OTAN en Finlandia para proteger el Ártico, y eso calmó al líder estadounidense".

Reecordemos que lo exige, no pide, exige, Donald Trump es una inversion del 5%, ¿Y en tres minutos ha logrado Sánchez convencerle de que basta con el 2,1%? Es un asunto interesante.

Desde luego es mucho creíble que a Trump empieza a estar cucú, por utilizar el termino clínico con el que él describió a los ayatolás, que todo esto.

Hoy ha recibido la ministra de Defensa Margarita Robles al embajador estadounidense, mientras que el ministro de Exteriores José Manuel Albares niega que haya habido cambio alguno en la posición española. Lo decía hoy en Al Rojo Vivo el jefe de la diplomacia española.