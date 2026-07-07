Latorre señala a Trump antes de la cumbre de la OTAN: "Acude con la herida abierta del fracaso iraní y con EEUU como la nasty nation"

Cómo nos gusta el fútbol milagrero. Es que es muy difícil ya arrancar con las noticias y no comentar lo que ha ocurrido en el Mundial. Lo han oído ustedes en el radio estadio de Edu García, con el mejor equipo de deportes de la radiodifusión española. Lo que ha hecho Argentina es remontar 120A Egipto para ganar 3 a 2 en un partido polémico por el arbitraje, pero en el que hay una figura indiscutible que es Leo Messi, que va a jugar.

Continúa su andadura en el Mundial, va a jugar unos cuartos de final de de un Mundial después de una actuación espectacular. Tiene ocho goles, es el Pichichi y hoy ha levantado a todo un equipo porque la verdad es que parecía que eran Messi y sus cuatro amigos. Este Mundial tiene de todo, Es algo extraordinario.

Pero cómo llegan los equipos presuntamente pequeños a poner en aprietos a naciones de una pieza como son Argentina? En lo futbolístico, me refiero. Y como terminan casi pidiendo la hora los argentinos o pidiendo una prolongación de más para poder remontar el partido. Fíjense si tiene este Mundial de todo que ha tenido hasta la Perla.

Llega la cumbre de la OTAN con un Trump debilitado

Perfecta metáfora geopolítica con la intervención de Donald Trump. Solemos decir que no hay nada más perezoso, no hay recurso más perezoso que el acudir al símil futbolístico. Cuando decimos es que esto le ha dejado en fuera de juego. Es una cosa bastante pobre y sin embargo, no se puede negar su utilidad porque todo el mundo lo entiende.

Bueno, pues es lo que ha hecho Donald Trump cuando quiso amañar el partido de los Estados Unidos y retirarle la tarjeta roja a este delantero estrella de Estados Unidos. Fue un esfuerzo estéril porque finalmente Estados Unidos ha caído con estrépito frente a una selección mucho mejor, que es la de Bélgica, pero ha dejado al descubierto cuáles son las maneras de Donald Trump. Y esto lo entiende todo el mundo. Puede que las sutilezas de la geopolítica. No es que sea demasiado sutil. Donald Trump se le escape a al común, pero cuando ve que lo que hace Donald Trump es llamar a Infantino para tratar de arbitrar los partidos, pues todo el mundo entiende cuáles son sus maneras.

Cita en Ankara en una nueva cumbre de la OTAN que se adivina muy accidentada. Entre otras cosas porque Donald Trump ha recuperado sus aspiraciones imperiales sobre Groenlandia y eso ha obligado a la primer ministra danesa, la socialdemócrata Frederiksen a responder.

Lo que dice el Gobierno de Dinamarca es que Groenlandia no está en venta como no lo está en general la soberanía nacional de ningún país europeo. Esta vez ha ocurrido algo desconcertante. Porque en el catálogo de agravios que Trump ha ido relatando ha obviado a España, cuando generalmente la había colocado en un estadio particular, como si los españoles habitaran el último círculo del infierno diplomático.

Esta vez o se le ha olvidado o no ha querido mentarla.

Y es verdad que Pedro Sánchez suele eludir con mucha delicadeza los enfrentamientos directos con Donald Trump en estas citas, pero la posición de España respecto del gasto militar es perfectamente conocida.

Ahora que la imagen más ilustrativa del comienzo de esta cumbre es la que ha protagonizado la que se creía erróneamente que sería la aliada europea del populismo estadounidense. Giorgia Meloni puede llegar a ser muy expresiva, de hecho lo es, y su gesto de desagrado en el saludo con Trump ha sido tan explícito que ni siquiera él habrá podido ignorarlo.

La relación entre ambos no ha dejado de empeorar y el punto de ruptura quizás habría que ubicarlo en la ruptura que se constató en la cumbre del G-7 en Évian-les-Bains (Francia). Trump ha comentado que en aquella cita Meloni le “pidió una y otra vez hacerse una foto” y que él accedió “por pena” y luego publicó en su red social una foto de la política italiana en la que con ese tono indicó que podría necesitar “una orden de alejamiento”.

Ahora Trump tiene otra explicación para sus divergencias.

Si es que el problema es que Trump ha convertido a Estados Unidos en la Nasty Nation de las democracias. Cuesta encontrar un aliado de Estados Unidos al que no haya herido, agraviado, vilipendiado o amenazado. De hecho acude a Ankara con la herida abierta del fracaso iraní.

El Gobierno sigue con su idea de aprobar los Presupuestos

En cuanto a la política española, hoy la noticia es una ficción. El Gobierno sigue fingiendo que tiene una mayoría parlamentaria con la que legislar y por eso dedica los días a tareas perfectamente ociosas como la tramitación de una ley de Presupuestos que sólo servirá como inicio oficial de una campaña electoral.

Claro, es lo que tiene cuando sabes que no vas a aplicarlos. Es más, es lo que tienen los presupuestos. Cuando en lugar de un cálculo contable estás haciendo un cálculo electoral y estos presupuestos no están destinados o no están dirigidos al Parlamento, sino que más bien están dirigidos al electorado para decirles oiga, voy a hacer una política tan ultra expansiva, especialmente perverso.

Quien plantee una política ultra expansiva que no va a tener que aplicar o que lea algunos titulares. Esa es la expresión que utilizan los periódicos. El Gobierno plantea unos presupuestos ultra expansivos, dice El Mundo como cartel electoral, pese a la ausencia de fondos europeos. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, el techo de gasto ha ido subiendo hasta acumular un incremento del 92%.

Esta vez tiene la peculiaridad, efectivamente, de que no se cuenta con la liquidez de los fondos europeos, con lo cual se trata de un cálculo ficticio únicamente destinado para consumo electoral porque sabemos que estos presupuestos no se van a aprobar. De hecho será probablemente la cuestión de confianza la votación de este proyecto para que el Gobierno como el presidente del Gobierno convoque unas elecciones.