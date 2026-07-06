Latorre critica la gestión de la FIFA y Trump sobre la roja a Balogun: "El comportamiento de ese ser invertebrado que es Infantino"

Hoy se ponen a prueba nuestra relación de buena vecindad. Si anoche Halaand jubiló a Neymar, con todo el cariño hoy esperamos que Oyarzábal jubile a Cristiano Ronaldo. España - Portugal desde el At&t Stadium de Dallas. Lo podrán vivir con el Radioestadio y los enviados especiales de Onda Cero.

Miren que esta siendo un Mundial extraordinario. Un espectáculo único, emocionante y muy bien organizado. Y ha tenido que estropearlo la injerencia inaceptable de Donald Trump, que conjuga el abuso, la trampa y la arrogancia. Resulta que despues de una llamada del presidente de Estados Unidos, le han retirado la sanción a un delantero de Estados Unidos y ahora podrá jugar contra Bélgica hoy.

Aquí ocurre lo de siempre… que en la Casa Blanca y en la FIFA tratan de disimular la gestión diciendo que fue un organismo independiente el que tomó la decisión y que Trump solo quiso interesarse por las razones de la tarjeta… una versión que nadie se creía ya… pero encima desmentida por el propio que no ha podido evitar presumir una vez más de su poder.

Hay algo peor que lo de Trump y es el comportamiento de ese ser invertebrado que es Infantino. Una vez más.

La cumbre de la OTAN y el permiso a Begoña por parte del juzgado para acudir a la graduación de su hija

Al final ha sido un juzgado de guardia el que ha decidido sobre las medidas cautelares de Begoña Gómez, porque después de retirarle el pasaporte, el juez que instruye su caso Juan Carlos Peinado se ha ido de vacaciones.

Así que la decisión sobre si puede ir o no a la cumbre de OTAN o a la graduación de su hija en Londres la ha tenido que tomar otro.

Y ha decidido a la salomónica manera. La mujer del presidente podrá ir a Londres pero no a Turquía. Podrá ir a la graduación de su hija pero no a la cumbre de la OTAN.