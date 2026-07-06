Soto Ivars, tras la "cacicada" de Trump: "Ahora solo quiero que EEUU pierda de la forma más humillante"

El colaborador de Por Fin, Juan Soto Ivars, ha cargado con dureza contra Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos reconociera que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

En su intervención en Onda Cero, Soto Ivars calificó el episodio como una auténtica "cacicada" y criticó que una llamada del presidente estadounidense pudiera influir en una decisión disciplinaria dentro de la competición.

"Donald Trump ha admitido que llamó a Infantino, el presidente de la FIFA, para pedirle que le quitaran la tarjeta roja al mejor delantero de la selección estadounidense", comenzó relatando el colaborador.

Soto Ivars ironizó con las palabras de Trump, que justificó su intervención asegurando que la acción de Balogun no le había parecido merecedora de expulsión. "La diferencia entre Trump y un cuñado de bar es que al primero Infantino le coge la llamada y la FIFA ha retirado la sanción al futbolista", afirmó.

El escritor también cuestionó la explicación ofrecida por el mandatario estadounidense, quien aseguró que simplemente había pedido revisar la jugada porque, a su juicio, "no fue falta".

Para Soto Ivars, este episodio supone un ejemplo de injerencia impropia en el deporte. "Me voy a callar las cosas que se ven desde que Trump es presidente, varias de tarjeta roja... Pero esta cacicada se lleva la palma", señaló durante su comentario.

Lejos de quedarse en la crítica política, el colaborador aseguró que este episodio ha despertado en él un interés inesperado por el campeonato.

"Yo no estaba muy interesado en el Mundial hasta leer esta noticia, pero ahora solo quiero que Estados Unidos pierda de la forma más humillante que pueda", afirmó.

Finalmente, incluso fantaseó con un posible enfrentamiento entre España y Estados Unidos en las rondas finales del torneo. "Si esta noche España gana a Portugal y Estados Unidos gana a Bélgica, nosotros seremos los responsables mundiales de machacar, hundir, torpedear, bombardear, triturar y humillar a Estados Unidos... futbolísticamente", concluyó.