Latorre opina sobre la inspección fiscal a Zapatero y su familia: "La Agencia Tributaria despertó de su letargo sólo después de su imputación"

José Luis Rodríguez Zapatero le dijo en su día al juez que ni sabía lo que era una offshore. La apariencia de ingenuidad de Zapatero le valió en su día el apelativo de Bambi. El nombre se lo puso Alfonso Guerra con esa mezcla de ingenio y mala uva que lo caracteriza. Luego el añorado Raúl del Pozo escribió aquello de A Bambi no le gustan los miércoles.

Bueno pues Zapatero le puso una mirada Bambi al juez y le dijo que él ni sabía lo que era una offshore. Hoy sabemos que su socio Julito Martínez había montado un entramado empresarial para ocultar comisiones ilegales al que la presunta organización criminal se refería como la boutique financiera.

La Agencia Tributaria parece que ha despertado de su letargo. Sólo después de que Zapatero fuera imputado inició una inspección fiscal contra él y su familia. Y ahora le pide al juez poder paralizarla para que avance la investigación penal. De manera que el papel de la Agencia Tributaria en toda esta historia ha sido puramente pasivo, con lo diligente que es Hacienda cuando considera que alguien ha lesionado sus intereses.

Hacienda no comenzó a inspeccionar a Zapatero y a su familia hasta junio. En el caso de Zapatero, el fisco precisa que las abrió el pasado 15 de junio en relación con los impuestos del IRPF (2021-2024), IVA (2022-2024), Patrimonio (2021-2024) y Grandes Fortunas (2002-2024).

En cuanto a su mujer, Sonsoles Espinosa, se trata de la misma actuación, a excepción del IVA. En lo tocante a las hijas del matrimonio, Alba y Laura, la Agencia Tributaria especifica que inició sus actuaciones el 22 de junio por el IRPF de 2021 a 2024 y, sobre su empresa, el 26 de junio por el Impuesto de Sociedades (2021-2024) y el IVA (2022-2024).

Como quien dice antesdeayer… Al juez no le van a descubrir nada, desde luego, porque Calama parecía que iba muy bien pertrechado al interrogatorio.

45 días han pasado, un mes y medio desde que se conocieran las joyas que guardaba en su caja fuerte. Zapatero prometió que ofrecería explicaciones a los ciudadanos. Aún no lo ha hecho y nadie sabe de dónde proceden. Hoy se lo recordaba Alberto Núñez Feijóo en la clausura de un foro en Castellón.

Jessica, su vínculo con Ineco y la negativa de Óscar Puente

Hace ya un tiempo en este programa pidió entrar como aludido Óscar Puente. Quería rectificar algunas informaciones y opiniones vertidas en la Brújula sobre su negligente auditoria en Transportes para esclarecer los apaños de la era Ábalos.

Resultaba sorprendente que Óscar Puente quisiera mancharse con un asunto que bien podía haber dejado pasar como el del enchufe de la concubina de Ábalos, llamada Jessica Rodríguez, en la empresa pública INECO. Podía haber hecho como su compañero Luis Planas.

Porque Jessica también había cobrado un sueldo sin ir a trabajar en Tragsa, dependiente de Agricultura, y el ministro no quiso entrar al tema. Pero Puente sí y sugería que todo en la contratación de Jessica había sido correcto y que ella sabría por qué le mentia al juez cuando decía que no había ido a trabajar jamás.

Resultaba bastante extravagante que Jessica fuera a mentir a un juez para autoinculparse de un delito. Pero Puente así lo decía. Avanzó la entrevista y en un momento Puente reconoce que quien supervisaba su trabajo y le visaba sus partes de asistencia era… nada menos que el hermano de Koldo García. Joseba García Eizaguirre

Más raro aún que esta implicación suicida de Óscar Puente era que el juez no pidiera a estos dos Joseba y Jessica, el club de la letra Yod, Joseba y Jessica, por haber malversado dinero público. Bien, la decisión se ha demorado, pero al fin se ha tomado.

Nuevas imputaciones en el caso Koldo. El instructor de la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, ha citado como investigados a Jésica Rodríguez, la ex amante del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos; a Joseba García, hermano de su ex asesor Koldo García; y, a Ignacio Zaldívar, subdirector de Gestión Administrativa en ADIF, por un presunto delito de malversación en la contratación de la primera en Ineco y Tragsatec.

Así consta en una providencia dictada por el magistrado, en la que los cita a declarar a los tres el próximo 20 de julio, "al existir indicios de participación en la ilícita contratación de Doña Jésica Rodríguez por parte de INECO y Tragsatec».